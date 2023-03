Heilbronner Falken â€“ Selber WÃ¶lfe: Wer ergattert sich den ersten â€žMatchpuckâ€œ?

Selob. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe und die Heilbronner Falken liefern sich ein Kopf an Kopf rennen – es steht 2:2 in der Serie....

Der Gewinner von Spiel 5 am Freitag in Heilbronn hat am Sonntag um 18:30 Uhr in der NETZSCH-Arena die Chance, sich den Klassenerhalt zu sichern. Spätestens aber nach Spiel 7 am kommenden Dienstag – erneut in Heilbronn – steht fest, wer feiern darf und wer in die 2. Runde muss.

Formkurve

Eigentlich hatten die Wölfe in der letzten Partie am Dienstag über 40 Minuten die Falken gut im Griff. Die 2:1-Führung der Porzellanstädter hatte bis dahin bestand und hätte eigentlich höher sein müssen, wenn man das Chancenverhältnis betrachtet. Doch den Wölfen gelangen eben nur diese beiden Treffer und im letzten Spielabschnitt verloren sie den Faden. Die Falken nahmen das Heft in die Hand, drehten die Partie und glichen die Serie aus. Freilich braucht den Wölfen noch nicht bange sein. Es sind Spiele auf Augenhöhe und es werden die berühmten Kleinigkeiten sein, die die Serie entscheiden werden.

Statistik

Die Selber Wölfen haben in den bisherigen 4 Auseinandersetzungen gegen die Heilbronner Falken aus 110 abgefeuerten Schüssen 14 Tore erzielt. Das heißt, sie benötigten im Schnitt 7,9 Schüsse pro erzieltem Treffer. Die Heilbronner Falken hingegen waren bei 126 Versuchen nur 12 Mal erfolgreich. Damit liegen sie bei 10,5 Schüssen pro Torerfolg. Eng beieinander liegen beide Teams in den Special Teams: Die Wölfe waren in 26,7% aller Powerplays erfolgreich, die Falken kommen hier auf 26,3%. Somit sind die Wölfe logischerweise auch in Unterzahl eine Nasenlänge voraus. Sie kommen auf eine Quote von 73,7%, die Falken auf 73,3%. Bester Scorer auf Selber Seite ist Egils Kalns mit 4 Toren und 1 Vorlage. Auf Heilbronner Seite ist dies Jeremy Williams mit 2 Toren und 2 Vorlagen. Die „bösen Buben“ auf beiden Seiten sind Heilbronns Stefan Della Rovere mit 29 Strafminuten und Selbs Fedor Kolupaylo mit 11 Strafminuten.

Lineup

Feodor Boiarchinov, Steven Deeg und Philip Woltmann fallen aus. Sonst wird Headcoach Sergej Waßmiller voraussichtlich aus dem vollen Kader schöpfen können.

Modus/Spielwertung

Die Playdowns werden nach dem Modus „Best-of-Seven“ ausgetragen. Das heißt, die Mannschaft, die zuerst 4 Siege eingefahren hat, hat die Serie für sich entschieden und den Klassenerhalt geschafft. Der Unterlegene erhält in der 2. Runde die Chance, gegen den Verlierer der Serie Crimmitschau/Bayreuth den drohenden Abstieg in die Oberliga zu vermeiden.

Steht es in einer Partie nach der regulären Spielzeit von 60 Minuten unentschieden, erfolgt eine Verlängerung von 20 Minuten. Jedoch nur so lange, bis ein Tor erzielt wird (sudden death). Die Pause mit Eisbereitung dauert 15 Minuten. Die 20minütigen Verlängerungen werden, jeweils mit neuer Eisbereitung und 15minütiger Pause, so lange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen ist (sudden death). Es wird gespielt 5 gegen 5 Feldspieler.

Termine/Tickets

Die Termine für die Serie wurden wie folgt festgelegt:

Mi, 15.03.2023 19:30 Uhr Heilbronner Falken – Selber Wölfe 1:2

Fr, 17.03.2023 19:30 Uhr Selber Wölfe – Heilbronner Falken 8:5

So, 19.03.2023 18:30 Uhr Heilbronner Falken – Selber Wölfe 3:2

Di, 21.03.2023 19:30 Uhr Selber Wölfe – Heilbronner Falken 2:3

Fr, 24.03.2023 19:30 Uhr Heilbronner Falken – Selber Wölfe

So, 26.03.2023 18:30 Uhr Selber Wölfe – Heilbronner Falken

Di, 28.03.2023 19:30 Uhr Heilbronner Falken – Selber Wölfe (sofern notwendig)

