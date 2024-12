Heilbronner Falken nehmen Gunars Skvorcovs unter Vertrag

Heilbronn. (PM Falken) Nach der schweren Trainingsverletzung des kanadischen Kontingentstürmers Brett Ouderkirk, können die Heilbronner Falken Vollzug in Sachen Nachverpflichtung für die vakante Kaderstelle...

Heilbronn. (PM Falken) Nach der schweren Trainingsverletzung des kanadischen Kontingentstürmers Brett Ouderkirk, können die Heilbronner Falken Vollzug in Sachen Nachverpflichtung für die vakante Kaderstelle vermelden.

Der 34-jährige Lette Gunars Skvorcovs wechselt von den Hannover Indians an den Neckar und erhält das Trikot mit der Nummer 13.

Der ehemalige Nationalspieler Lettlands, der in mehr als 100 internationalen Partien auf dem Eis stand, verbrachte den Großteil seiner Karriere bei Dinamo Riga in der KHL, ehe er 2022 in die Metal Ligaen zu den Odense Bulldogs wechselte. Während seiner Zeit in der höchsten Spielklasse Dänemarks punktete der Linksschütze in 126 Partien 116-mal. Zu Beginn der laufenden Saison folgte der Wechsel zu den Indians aus Hannover, wo er in 16 Spielen zum Einsatz kam und mit sieben Toren und sieben Assists insgesamt 14 Punkte sammelte.

Skvorcovs wird noch an diesem Wochenende in Heilbronn eintreffen und am Montag in den Trainingsbetrieb einsteigen.

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Gunars ist ein robuster Spieler mit viel Erfahrung auf hohem Niveau. Er ist ein guter Skater, der hart für sein Team arbeitet und sowohl in der Defensive als auch in der Offensive sehr gutes Hockey spielt.“

Gunars Skvorcovs: „Ich freue mich ein Teil der Falken-Familie zu werden und kann es kaum erwarten meine neuen Teamkollegen kennenzulernen. Ich werde alles tun, um dem Team zu helfen die besten Ergebnisse zu erzielen und gemeinsam maximalen Erfolg zu haben.“

Heilbronner Falken Kader 2024/2025 | Stand: 14. Dezember 2024

Torhüter: 31 Patrick Berger, 35 Luca Ganz, (FL) Leon Willerscheid

Verteidiger: 2 Benedikt Jiranek, 7 Jan Pavlu, 16 Thomas Supis, 24 Corey Mapes, 28 Lars Schiller, 59(FL) Paul Mayer, 84 Malte Krenzlin

Stürmer: 9 Brett Ouderkirk, 10 Nolan Ritchie, 12 Vincent Jiranek, 13 Gunars Skvorcovs, 14 Niklas Jentsch, 17 Robin Just, 19 (FL) Dustin Willhöft, 21 Sebastian Hon, 22 Thore Weyrauch, 29 Calder Anderson, 34 Manuel Nix, 37 Frédérik Cabana, 57 Luis Ludin, 91(FL) Nikita Tschwanow, 94 Alec Zawatsky

Trainer: Frank Petrozza

