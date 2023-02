Heilbronner Falken holen kanadischen StÃ¼rmer mit Europaerfahrung

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken sind nochmals auf dem Transfermarkt aktiv geworden und verpflichten für den Saisonendspurt den kanadischen Stürmer Ryan Valentini. Der...

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken sind nochmals auf dem Transfermarkt aktiv geworden und verpflichten für den Saisonendspurt den kanadischen Stürmer Ryan Valentini.

Der 25-jährige Center aus Missisauga, Ontario wechselt vom slowakischen Erstligisten HC Dukla Mihalovce an den Neckar. In der laufenden Saison konnte der 1,83 m große Valentini in elf Partien in der slowakischen Extraliga ein Tor und sechs Assists erzielen. Vor seinem Engagement in der Slowakei spielte er in der vergangenen Saison ein Spiel für die Laval Rocket in der AHL und 45 Spiele für Rapid City, Indianapolis und Norfolk in der ECHL, wo er 22 Tore und 21 Assists verbuchen konnte. In der Saison 2020/2021 hatte Ryan Valentini nach mehreren Jahren in der Ontario Hockey League und zwei Jahren an der University of Guelph den Sprung nach Europa gewagt und 32 Partien in der Alps Hockey League für den Südtiroler Club Sterzing Broncos gespielt, wo er 10 Tore und 22 Assists erzielte.

Valentini, der bei den Falken die Nummer 9 tragen wird, soll bereits an diesem Freitag im Auswärtsspiel bei den Bayreuth Tigers zum Einsatz kommen.

Falken-Geschäftsführer Marco Merz: „In den letzten Wochen waren wir jeden Tag im engen Austausch, um Möglichkeiten und Lösungen zu finden, die gesuchte Position optimal besetzen zu können. Mit Ryan hat sich jetzt die Verstärkung geboten, die wir gesucht haben. Durch seine Schnelligkeit und Abschlussstärke wird er eine wichtige Rolle einnehmen.“

Head Coach Martin Jiranek: „Wir freuen uns sehr, dass Ryan sich für Heilbronn entschieden hat. Als Center zeichnet sich Ryan durch eine hohe Schnelligkeit und offensive Fähigkeiten aus, die unserer Mannschaft in der Saison-Endphase sehr helfen werden.“

