Heilbronner Falken holen erfahrenen Stürmer mit Führungsqualitäten

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken können ihren Kader für die kommende Oberliga-Saison 2023/2024 mit dem Stürmer Sam Verelst verstärken. Der 32-Jährige unterschreibt einen...

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken können ihren Kader für die kommende Oberliga-Saison 2023/2024 mit dem Stürmer Sam Verelst verstärken.

Der 32-Jährige unterschreibt einen Einjahresvertrag und wird die Rückennummer # 36 tragen.

Der gebürtige Belgier spielt seit seinem vierzehnten Lebensjahr in Deutschland, wo er zunächst für Düsseldorf in der Schülerbundesliga auf dem Eis stand. Nach Stationen in der vierten Liga und in der Oberliga spielte der Antwerpener von 2011 bis 2015 bei den Fischtown Pinguins in der zweiten Liga bzw. in der DEL2 und durfte zudem noch 18 Spiele für die Hamburg Freezers in der DEL und vier in der Champions Hockey League bestreiten.

Ab 2015 spielte der Linksschütze für verschiedene Vereine in der Oberliga Nord und Süd, zuletzt beim SC Riessersee, wo er in 39 Spielen 30 Punkte erzielen konnte. Seit 2017 hat der Stürmer außerdem 17 Spiele als Assistenzkapitän für die Belgische Nationalmannschaft bestritten und dabei 22 Punkte erzielt.

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Wir freuen uns sehr, dass Sammy zukünftig zur Heilbronner Falken Hockeyfamilie gehören wird. Er ist immer einer der fittesten und fleißigsten Spieler in den Teams, für die er spielt. Mit seiner internationalen Erfahrung und seinem Spielverständnis bringt er absolute Führungsqualitäten mit.“

1280 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.