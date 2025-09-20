Heilbronn wird seiner Favoritenrolle gerecht

Passau. (PM HEF) Die Passau Black Hawks haben am Freitagabend die Falken Heilbronn in der Passauer Eis-Arena vor 682 Zuschauer empfangen.

Die Passau Black Hawks mussten sich am Ende mit 1:4 geschlagen geben. Ein Ergebnis das über den wahren Spielverlauf hinweg täuscht! Bereits vor der Partie war die Favoritenrolle klar vergeben. Die Falken gehören in dieser Oberliga Saison zu den großen Favoriten in der Oberliga Süd und werden von vielen als erster Anwärter für die Vorrunden Meisterschaft angesehen. Den Passau Black Hawks war die klare Rollenverteilung aber nicht unangenehm. Der Underdog hat in der Eis-Arena in den vergangenen Jahren schon viele Favoriten zu Fall gebracht.

Die Gäste starteten druckvoll in das erste Drittel und erspielten sich die ersten Torchancen. Doch auch die Passau Black Hawks kamen mit schnellen Gegenstößen immer wieder gefährlich vor das Tor der Falken. Zwei fragwürdige Hinausstellungen gegen die Dreiflüsse Städter konnten die Gäste nicht nutzen. René Röthke hatte Mitte des Drittels die Führung auf dem Schläger. Im Gegenzug nutze Heilbronns Kapitän Frederik Cabana einen Konter zum 0:1.

Beide Mannschaften hatten in Folge weitere gute Torchancen, blieben aber immer wieder an zwei sehr gut aufgelegten Torhütern hängen.

Das zweite Drittel lässt sich schnell zusammenfassen. Im Mittelpunkt standen erneut beide Torhüter, die ihre Sache weiter ausgezeichnet machten. Erneut schickte das Schiedsrichtergespann bevorzugt die Spieler der Habichte auf die Strafbank. Die Zuschauer auf den Rängen brachten ihren Unmut lautstark zum Ausdruck. In den aus den Strafen resultierenden Überzahl Möglichkeiten machten die Gäste drei Tore und zogen auf 0:4 davon.

Ins letzte Drittel starteten die Hausherren mit einem Mann mehr auf dem Eis. Falken Keeper Patrick Berger war weiter der Fels in der Brandung und hielt seinen Kasten sauber. Acht Minuten vor Ende brachte Zack Nazzarett die Eis- Arena dann zum Beben. In Überzahl netzte der Neuzugang zum 1:4 ein. Zu keinem Zeitpunkt in der Partie gaben sich die Habichte auf und drängten weiter auf das nächste Tor. Beiden Mannschaften gelang bis zum Ende des Spiels kein weiterer Treffer. Die Habichte haben sich trotz der Niederlage teuer verkauft und können auf ihre Leistung aufbauen.

„Für das erste Spiel gegen einen starken Gegner wie Heilbronn haben wir eine ordentliche Leistung gezeigt. Natürlich gibt es noch einige Dinge, an denen wir arbeiten müssen – das ist zu diesem Zeitpunkt der Saison ganz normal. Heilbronn hat unsere Strafzeiten eiskalt bestraft. Wenn wir in der einen oder anderen Situation klüger agieren, hätten wir definitiv einen Punkt aus dem Spiel mitnehmen können.“, so Goalie Marco Eisenhut nach der Partie.

Am Sonntag empfangen die Passau Black Hawks um 18 Uhr die Tölzer Löwen in der Passauer Eis-Arena. Das Team von Trainer Axel Kammerer zählt in dieser Saison zu den Top-Teams. Tickets für das Heimspiel gegen Tölz sind bereits online auf etix.com erhältlich. Das Spiel wird außerdem auf sprade.tv live und in HD-Qualität übertragen. -czo