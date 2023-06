„Heilbronn hat große Ziele und gehört meiner Meinung nach in die DEL2“ – Thomas Supis wechselt zu den Falken

Heilbronn. (PM Falken) Die Falken verstärken sich für die kommende Saison mit Thomas Supis. Der 31-jährige Verteidiger unterschrieb einen Einjahresvertrag in der Käthchenstadt und...

Heilbronn. (PM Falken) Die Falken verstärken sich für die kommende Saison mit Thomas Supis.

Der 31-jährige Verteidiger unterschrieb einen Einjahresvertrag in der Käthchenstadt und wird zukünftig mit der Rückennummer 16 für die Unterländer auflaufen.

Supis spielte die letzten beiden Jahre bei den Hannover Scorpions in der Oberliga Nord, wo ihm in 94 Spielen 79 Punkte gelangen. Die vier Jahre zuvor war der Linksschütze für Ravensburg und Dresden in der DEL2 aktiv und verfügt zudem über fünf Jahre DEL-Erfahrung.

In der höchsten deutschen Spielklasse lief er für die Eisbären Berlin und die Krefeld Pinguine auf. Während dieser Zeit spielte er ebenso einige Spiele auf Leihbasis in der DEL2 und für FASS Berlin in der Oberliga.

Thomas Supis: „Ich freue mich sehr nach Heilbronn zu kommen und dass der Kontakt über Martin zustande gekommen ist. Für Heilbronn habe ich mich schnell entschieden, da es auch nicht sehr weit von meiner Heimat (Villingen-Schwenningen) entfernt ist und ich somit auch wieder näher an meiner Familie bin. Heilbronn hat große Ziele und gehört meiner Meinung nach in die DEL2. Ich hoffe, dass ich dabei helfen kann und werde mein Bestes geben.“

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Thomas bringt viel DEL- und DEL2-Erfahrung mit und hat sich in den letzten zwei Jahren als Top-Offensiv-Verteidiger in der Oberliga erwiesen. Wir freuen uns sehr, dass er bald Teil unseres Teams ist!“

Heilbronner Falken Kader 2023/2024 | Stand: 21. Juni 2023

Torhüter: 31 Patrick Berger, 72 Nils Kapteinat

Verteidiger: 16 Thomas Supis, 24 Corey Mapes, 84 Malte Krenzlin

Stürmer: 8 Pontus Wernerson Libäck, 9 Linus Wernerson Libäck, 11 Tim Detig, 27 Oula Uski, 36 Sam Verelst, 37 Frédérik Cabana, 55 Philip Hecht

Trainer: Frank Petrozza

