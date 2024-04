Heilbronn: Erster externer Neuzugang ist ein RÃ¼ckkehrer

Heilbronn. (PM Falken) Nach den ersten Vertragsverlängerungen können die Heilbronner Falken am heutigen Dienstag den ersten externen Neuzugang vermelden. Stürmer Sebastian Hon wechselt vom...

Heilbronn. (PM Falken) Nach den ersten Vertragsverlängerungen können die Heilbronner Falken am heutigen Dienstag den ersten externen Neuzugang vermelden.

Stürmer Sebastian Hon wechselt vom Zweitligisten EHC Freiburg ins Unterland.

Der 24-jährige ehemalige Juniorennationalspieler spielte in der Jugend für die Jungadler Mannheim, lief bereits in der Saison 2019/2020 für die Falken auf und wechselte anschließend zu den Towerstars nach Ravensburg. Nach einer Saison bei den IceFighters Leipzig in der Oberliga Nord, verbrachte der Rechtsschütze die letzten beiden Jahre im Breisgau in der DEL2. Hon bestritt in seiner bisherigen Laufbahn bereits 147 Partien in der DEL2 und 52 Partien in der Oberliga und wird für die Falken mit der Rückennummer 21 auf Torejagd gehen.

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Sebastian vereint Schnelligkeit, Größe und Geschicklichkeit. Er kann sowohl die Flügel- als auch die Centerposition bekleiden, arbeitet hart auf und neben dem Eis und wird ein starker Spieler für uns sein.“

Heilbronner Falken Kader 2024/2025 | Stand: 30. April 2024

Torhüter: 31 Patrick Berger

Verteidiger: 16 Thomas Supis, 24 Corey Mapes, 84 Malte Krenzlin

Stürmer: 21 Sebastian Hon, 14 Niklas Jentsch, 17 Robin Just, 37 Frédérik Cabana

Trainer: Frank Petrozza