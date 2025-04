Heiko Vogler wird neuer Co-Trainer der Grizzlys

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg nehmen vor der Saison 2025-2026 einen Wechsel auf der Position des Co-Trainers vor.

Für Todd Miller, dessen Vertrag ausgelaufen ist, wird Heiko Vogler (41) neu an der Seite von Headcoach Mike Stewart sowie Assistenztrainer Gary Shuchuk stehen.

Heiko Vogler war seit 2022 und bis zuletzt Cheftrainer sowie sportlicher Leiter des EV Landshut aus der DEL2. Zuvor war der gebürtige Heilbronner bei den Augsburger Panthern als Development Coach sowie Trainer der U20 tätig. Bei den Niedersachsen wird Vogler einen Einjahresvertrag erhalten.

Die Grizzlys Wolfsburg bedanken sich herzlich bei ihrem bisherigen Co-Trainer Todd Miller für die gemeinsame Zeit und wünschen ihm und seiner Familie für die Zukunft alles erdenklich Gute.

„Ich bin sehr dankbar, dass ich die Chance bekomme, ein Teil der Grizzlys sein zu dürfen. Ich kenne Mike aus unserer Augsburger Zeit und weiß, an wessen Seite ich trete. Die Grizzlys sind eine Top-Organisation in der PENNY DEL. Meine Motivation ist riesig, meine bisherigen Erfahrungen als Trainer einfließen zu lassen und hier den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen zu dürfen“, erklärt Heiko Vogler.

„Mein großer Dank geht an die Organisation des EV Landshut für unsere gemeinsame Zeit. Speziell hervorheben möchte ich dabei Ralf Hantschke und den gesamten Vorstand, die mir als jungem Trainer die Chance gegeben und mir viel Vertrauen geschenkt haben. Gemeinsam mit dem EVL haben wir viele Erfolge gefeiert, standen unter anderem dreimal im Playoff-Viertelfinale. Für diese Zeit bin ich allen Beteiligten sehr dankbar“, ergänzt der neue Co-Trainer der Grizzlys.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Heiko, der durch seine Expertise ein wichtiger Teil unseres Trainerteams werden wird. Es hat beim EV Landshut hervorragende Arbeit geleistet und die Mannschaft kontinuierlich zu einem Playoff-Team weiterentwickelt. Unsere Motivation ist riesig, eine Grizzlys-Mannschaft zu formen, die in der kommenden Saison erfolgreiches und attraktives Eishockey spielen wird. Gleichzeitig möchte ich mich im Namen des gesamten Trainerteams bei „Millsy“ für sein großes Engagement und unsere gemeinsame Zeit herzlich bedanken. Ich wünsche ihm für seine berufliche und private Zukunft nur das Beste“, betont Grizzlys-Headcoach Mike Stewart.

