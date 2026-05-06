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Heigl-Zwillinge spielen wieder zusammen!

6. Mai 20261 Mins read76
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Nikolaus Heigl - Bruno Dietrich / City-Press
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Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Heigl-Zwillinge gehen in der kommenden Saison wieder gemeinsam aufs Eis.

Nikolaus Heigl wechselt vom EHC Red Bull München zu den Nürnberg Ice Tigers und trifft beim fränkischen PENNY DEL-Gründungsmitglied auf seinen Zwillingsbruder Thomas.

Inklusive Playoffs kam Nikolaus Heigl in der zurückliegenden Saison zu 48 Einsätzen für die Red Bulls, in denen er zwei Tore und acht Vorlagen sammelte. Zudem absolvierte der 23-jährige Stürmer 21 Partien mit neun Toren und 14 Vorlagen für den ESV Kaufbeuren in der DEL2. Insgesamt kann Heigl, der in Nürnberg einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat, bislang auf 141 DEL- und acht CHL-Spiele zurückblicken.

„Wir waren schon seit längerem an einer Verpflichtung von Klausi Heigl interessiert. Ich bin sehr froh, dass es jetzt geklappt hat und glaube, dass er uns auf seiner natürlichen Position als Mittelstürmer sehr weiterhelfen kann. Der Markt für deutsche Spieler ist ein sehr schwieriger. Umso glücklicher bin ich, dass er sich für Nürnberg entschieden hat“, sagt Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.

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