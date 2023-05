Heger geht in Regensburg in seine elfte Saison

Regensburg. (PM Eisbären) Es wird seine elfte Saison in der Domstadt: Mit Stürmer Lukas Heger hat Eishockey-Zweitligist Eisbären Regensburg seinen aktuellen Rekordspieler weiter an...

Regensburg. (PM Eisbären) Es wird seine elfte Saison in der Domstadt: Mit Stürmer Lukas Heger hat Eishockey-Zweitligist Eisbären Regensburg seinen aktuellen Rekordspieler weiter an sich gebunden.

Der 28-jährige, variabel einsetzbare Angreifer hat seinen Vertrag in der Oberpfalz verlängert. Bislang kommt Heger auf 408 Partien im Trikot der Donau-Städter und verbuchte dabei 292 Scorerpunkte (86 Tore, 206 Assists). Damit bleibt ein weiterer Teil des Oberliga-Meister- und DEL-2-Aufstiegs-Teams von 21/22 bei den EBR. In der abgelaufenen Spielzeit debütierte auch Heger mit den Eisbären in Deutschlands zweithöchster Spielklasse und führte sein Team dabei sogar als Ersatzkapitän aufs Eis.

In seinen 49 Einsätzen in der DEL 2 traf Heger zwei Mal selbst und bereitete 13 weitere Tore vor (15 Punkte). Der gebürtige Schongauer lernte das Eishockey-Spielen bei der EA Schongau und wechselte früh zum benachbarten EV Füssen. Von dort kam er vor der Saison 2013/2014 im Alter von nur 18 Jahren in die Oberpfalz. Seither hält der Linksschütze den Eisbären die Treue.

2019 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.