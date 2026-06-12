HEC Falken sichern sich die Dienste von Erik Nemec

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner EC Falken haben die Besetzung ihrer planmäßigen Kontingentstellen abgeschlossen und präsentieren mit Erik Nemec den dritten Importspieler für die kommende Saison.

Der Angreifer stößt im Zuge des Neustarts der HEC Falken nach Heilbronn und komplettiert damit das Trio der Kontingentspieler um die bereits verpflichteten Chris Schutz und Curtis Roach.

Mit der Verpflichtung des 32-jährigen Tschechen sichern sich die HEC Falken nicht nur zusätzliche Qualität für die Offensive, sondern auch einen Spieler, der bereits über wertvolle Verbindungen innerhalb des künftigen Kaders verfügt. In der vergangenen Saison stand der Offensivakteur, der sowohl als Center als auch auf dem Flügel eingesetzt werden kann, gemeinsam mit den bereits verpflichteten Thomas Gauch und Chris Schutz für die Selber Wölfe auf dem Eis, die allesamt Stammgäste auf dem Scoreboard waren.

Der ehemalige U-Nationalspieler Tschechiens wurde in seinem Heimatland beim HC Vitkovice ausgebildet und sammelte dort auch erste Erfahrungen im Profi-Bereich. Seine Folgestationen waren verschiedene Vereine in der ersten tschechischen „Extraliga“, der multinationalen damaligen EBEL, der ersten polnischen „Ekstraliga“ und der „Erste Liga“ in Ungarn, wo er mit Ferencvarosi TC die Meisterschaft feiern konnte. Auch in der Champions Hockey League und im IIHF Continental Cup bestritt Erik Nemec 33 Spiele. Letzteren gewann er im Jahr 2022 mit dem polnischen Club Cracovia Krakau.

Zur Saison 2024/2025 kam Nemec nach Deutschland und schloss sich den Steelers aus Bietigheim an und gewann den Oberliga-Meistertitel. Es folgte der Wechsel zu den Selber Wölfen, bei denen er in 58 Spielen 56 Scorerpunkte (15 Tore / 41 Assists) verbuchen konnte. In seinen beiden Oberliga-Spielzeiten absolvierte der Neu-Falke 124 Partien, traf 46-mal und bereitete weitere 89 Tore vor.

Erik Nemec erhält das Trikot mit der Rückennummer 14.

Geschäftsführer Kai Sellers: „Erik bringt die Qualitäten mit, die wir für unser Offensivspiel gesucht haben. Er ist flexibel einsetzbar, bringt die nötigen körperlichen Voraussetzungen mit und hat seine Scoring-Qualitäten während seiner gesamten Karriere regelmäßig unter Beweis gestellt. Natürlich ist es auch ein Vorteil, dass er mit Chris Schutz und Thomas Gauch zuletzt zusammengespielt hat. Solche Faktoren können den Integrationsprozess deutlich beschleunigen.“

Erik Nemec: „Ich freue mich sehr, nach Heilbronn zu kommen. Aus meiner ersten Saison in Deutschland ist mir Heilbronn als sehr konkurrenzfähiges Team und schwieriger Gegner in Erinnerung geblieben, bei dem in der Halle immer eine großartige Stimmung herrschte. Ich freue mich darauf, Teil dieses neuen Kapitels zu sein, meine neuen Teamkollegen, das Staff und unsere Fans kennenzulernen und dem Club dabei zu helfen, hier etwas Neues aufzubauen.“

Heilbronner Eishockeyclub Falken Kader 2026/2027 | Stand: 12. Juni 2026

Headcoach: Steffen Ziesche

Torhüter: Florian Mnich, Franz Jokinen

Verteidiger: Corey Mapes, Thomas Gauch, Pascal Widmann, Jan Pavlu, Malte Krenzlin, Curtis Roach

Stürmer: Frederik Cabana, Justin Scheck, Leon Gromov, Kevin Dibrov, Sebastian Hon, Chris Schutz, Philipp Nuss, Erik Nemec

121 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro