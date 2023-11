Headcoach Thomas Dolak: „Wollen an die Leistung von Dienstag anknüpfen“ – Auf die DEG warten am Wochenende zwei Kracher

Artikel anhören Düsseldorf. (PM DEG) Kracher vor der Länderspielpause: Auf die Düsseldorfer EG warten am Wochenende gleich zwei Hochkaräter. Zunächst geht es für die...

Düsseldorf. (PM DEG) Kracher vor der Länderspielpause: Auf die Düsseldorfer EG warten am Wochenende gleich zwei Hochkaräter.

Zunächst geht es für die Rot-Gelben am Freitag, 3. November (19.30 Uhr), im eigenen Stadion gegen die Adler Mannheim. Zwei Tage später (Sonntag, 5. November, 16.30 Uhr) kommt es in München zum zweiten Duell mit dem EHC.

Die DEG blickt auf eine gute Leistung in Augsburg und drei wichtige Punkte zurück. Daran soll natürlich angeknüpft werden. Dafür gilt es am Freitag die Adler Mannheim im PSD BANK DOME zu schlagen. Ein Duell, das es erst vor zwei Wochen gab. Da gewannen die Rot-Gelben souverän mit 4:1, die vielleicht beste Leistung der Saison. Die Adler werden sich revanchieren wollen, zumal sie seither drei von vier Partien verloren haben. Trotzdem stehen die Mannheimer in der Tabelle weiter auf Rang 4, punktgleich mit dem Tabellenzweiten Bremerhaven.

DEG-Stürmer Alex Blank: “Wir wissen, dass wir Mannheim schlagen können. Das haben wir schon einmal bewiesen. Wir müssen die Scheibe gut bewegen, in die Zweikämpfe kommen und laufen, laufen, laufen!”

Nicht weniger herausfordernd wird das Duell am Sonntag gegen den EHC Red Bull München. Die Bayern brauchten allerdings ein wenig, um in der aktuellen Spielzeit anzukommen. Im September und über weite Teile des Oktobers hagelte es einige Niederlagen. Diese Phase ist jedoch überwunden, München geht mit vier Siegen in Serie und Tabellenplatz fünf ins Wochenende. Das erste Duell konnten die Gastgeber zum Saisonauftakt 4:2 gewinnen. Damals zeigte die DEG eine starke Leistung, hätte die Punkte auch nach Düsseldorf holen können.

Chefcoach Thomas Dolak: “Natürlich liegt ein sehr schweres Wochenende vor uns, aber in der Liga gibt es keine einfachen Duelle mehr. Unsere Jungs hatten zwei Tage Zeit, um sich zu regenerieren, jetzt wollen wir an die Leistung von Dienstag anknüpfen.”

Stürmer Alex Ehl: “Wir müssen da weitermachen, wo wir in Augsburg im letzten Drittel aufgehört haben. Das war von der Moral und Einstellung her sehr gut: Jeder hat bis zum Schluss hart gearbeitet.”

Personell bleibt bei der DEG alles unverändert. Sowohl Luke Green als auch Brendan O’Donnell werden am Wochenende verletzungsbedingt noch nicht zum Einsatz kommen.

