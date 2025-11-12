Tinte trocken! Headcoach Steve Walker bleibt langfristig bei den Schwenninger Wild Wings

Schwenningen. (PM Wild WIngs) In Schwenningen bleibt Steve Walker für zwei weitere Jahre der Boss hinter der Bande.

Die Verantwortlichen und ihr Cheftrainer konnten sich nach guten Gesprächen auf eine vorzeitige Verlängerung des im kommenden Sommer auslaufenden Arbeitspapiers verständigen.

Für Wild Wings Geschäftsführer Stefan Wagner hatte diese Personalie in den vergangenen Wochen hohe Priorität, umso schöner ist nun der Umstand, dass es schon jetzt Vollzug zu vermelden gibt. „Steve hat uns als Club in den vergangenen Jahren sportlich enorm geprägt und die erfreuliche Entwicklung maßgeblich mitzuverantworten. Seine Spielidee passt perfekt zu uns, und gleichzeitig konnten wir ihm immer wieder neue Perspektiven aufzeigen. Deshalb sind wir beide überzeugt, dass der gemeinsame Weg noch viel zu bieten hat“, gibt Stefan Wagner Einblicke.

Nach seiner mehr als beeindruckenden Spielerkarriere hinterließ Steve Walker auch bei seiner ersten Station als Cheftrainer in Deutschland sofort seine Handschrift. Trainer das Jahres 2024 verbunden mit zwei Playoff-Teilnahmen in Serie sprechen für sich.

Das gegenseitige Vertrauen und die Wertschätzung der gemeinsam entwickelten Kultur waren wichtige Faktoren für die frühzeitige Verlängerung, wie der Kanadier bestätigt: „Wir wollen Schwenningen nachhaltig zu einem Team machen, das immer als ein Anwärter auf die Playoffs gesehen werden kann und haben eine gute Idee davon, was es dafür braucht. Dabei hilft mir das Vertrauen von Stefan Wagner sehr, aber ebenso die Unterstützung der Gesellschafter, die bereit sind, diesen Weg zu ermöglichen. Mit unseren großartigen Fans im Rücken kann es nur das Ziel sein, ihn so weit wie möglich zu beschreiten. Für meine Familie ist es schön hier Wurzeln zu schlagen und dieser Ort wurde für uns mittlerweile zu einem zweiten Zuhause. Ich freue mich darauf weiter zu wachsen und mit den Wild Wings zu gewinnen.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!