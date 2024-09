Headcoach Serge Aubin und StÃ¼rmer Freddy Tiffels sind sich einig: „Sehr schlechtes Spiel von uns“ – EisbÃ¤ren verlieren gegen Augsburg mit 2:6

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben ihren Heimspielauftakt in die PENNY-DEL-Saison 2024/25 verloren und müssen somit die erste Niederlage der neuen DEL-Spielzeit hinnehmen....

Die Berliner unterlagen den Augsburger Panthern am Freitagabend in der ausverkauften Uber Arena mit 2:6. Vor Spielbeginn wurde das neue Meisterbanner für den Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024 unter das Dach der Uber Arena gezogen.

Riley McCourt (5./PP1) brachte die Gäste im Powerplay in Führung. Marcel Noebels (11.) konnte aber für den Hauptstadtclub ausgleichen. Zu Beginn des mittleren Spielabschnitts benötigten die Augsburger dann lediglich 59 Sekunden, um sich einen Zwei-Tore-Vorsprung zu erspielen. Riley Damiani (21.) traf bereits 14 Sekunden nach Wiederbeginn, Alexander Oblinger (21./SH1) erhöhte wenig später in Unterzahl. Nachdem Anthony Louis (27.) die Führung der Panther weiter ausbaute, konnte Mitch Reinke (32.) zunächst mit seinem ersten Treffer im Eisbären-Trikot verkürzen. Anrei Hakulinen (38.) und Jason Bast (39.) trafen dann jedoch innerhalb von 45 Sekunden für die Fuggerstädter. Im Schlussdrittel fiel kein weiterer Treffer, sodass es beim 2:6 aus Sicht des Hauptstadtclubs blieb.

Die Eisbären Berlin sind bereits am Sonntag, den 29. September wieder im Einsatz. Dann gastiert der Hauptstadtclub bei den Schwenninger Wild Wings. Spielbeginn ist um 19:15 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Es war ein sehr schlechtes Spiel von uns. Aber Respekt an Augsburg, sie haben eine gute Partie abgeliefert und es uns schwergemacht. Wir haben keine Spielzüge aufgezogen, zu viele Turnover zugelassen und die Zweikämpfe verloren. Wir werden hoffentlich aus diesem Spiel lernen.“

Frederik Tiffels (Stürmer Eisbären Berlin): „Wir haben heute sehr schlecht gespielt. Wir konnten nichts von dem umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Ob Turnover, Scheibenverluste, oder verlorene Zweikämpfe. Es war von Beginn an nicht unser Spiel. Wir wissen, dass wir deutlich besser spielen können. Jetzt gilt es, am Sonntag in Schwenningen besser aufzutreten.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Augsburger Panther 2:6 (1:1, 1:5, 0:0)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Hildebrand (Vieillard) – Müller, Wissmann (C); Galipeau, Reinke; Mik – Kirk, Byron, Bergmann; Noebels (A), Boychuk (A), Pföderl; Tiffels, Fontaine, Hördler; Schäfer, Wiederer, Veilleux – Trainer: Serge Aubin

Augsburger Panther: Keller (Fiedler) – McCourt, Schemitsch; Zajac, Reul; Köhler, Blumenschein; Renner – Louis, Damiani, Busdecker; Elias, Zengerle, Oblinger; Bast, Kunyk, Hakulinen; Tosto, Volek, Hanke – Trainer: Ted Dent

Tore

0:1 – 04:02 – McCourt (Schemitsch, Bast) – PP1

1:1 – 10:27 – Noebels (Pföderl, Boychuk) – EQ

1:2 – 20:14 – Damiani (Busdeker, Louis) – EQ

1:3 – 20:59 – Oblinger – SH1

1:4 – 26:46 – Louis (Kunyk) – EQ

2:4 – 31:30 – Reinke (Pföderl, Boychuk) – EQ

2:5 – 37:52 – Hakulinen (Kunyk, Bast) – EQ

2:6 – 38:28 – Bast (Hakulinen, Kunyk) – EQ

Strafen Eisbären Berlin: 15 (9, 4, 2) Minuten – Augsburger Panther: 17 (7, 8, 2) Minuten

Schiedsrichter Andris Ansons, Marc Iwert (Marcus Höfer, Vincent Brüggemann)

Zuschauer 14.200