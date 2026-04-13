Headcoach rÃ¤umt Vergehen ein: Stellungnahme des Schweizer Verbandes zu Patrick Fischer

ZÃ¼rich. (PM SIHF) Der Schweizer Eishockeyverband gibt zu Headcoach Patrick Fischer die folgende Stellungnahme ab.

Wir sind uns bewusst, dass diese Stellungnahme zu einem besonderen Zeitpunkt, kurz vor der Heim-WM, erfolgt. Nichtsdestotrotz ist es uns wichtig, Klarheit zu schaffen und diese Angelegenheit transparent aus dem Weg zu rÃ¤umen.

Unser Head Coach Patrick Fischer ist im Jahr 2022 ohne Wissen der Swiss Ice Hockey Federation sowie von Swiss Olympic mit einem Zertifikat an die Olympischen Spiele gereist, das eine Covid-Impfung attestierte, obwohl diese nicht vorlag. Er wurde dafÃ¼r im Jahr 2023 als Privatperson verurteilt und hat die daraus resultierenden Konsequenzen vollumfÃ¤nglich getragen.

Patrick Fischer Ã¤ussert sich wie folgt: Â«Ich mÃ¶chte im Vorfeld der Heim-WM eine persÃ¶nliche Angelegenheit ansprechen. Vor den Olympischen Winterspielen in Peking bin ich unter Verwendung eines nicht gÃ¼ltigen Covid-Impf-Zertifikats nach China eingereist. Die Swiss Ice Hockey Federation, Swiss Olympic sowie mein Umfeld hatten davon keine Kenntnis.

Bis auf diesen Vorfall habe ich mich immer ans geltende Recht gehalten und bin mir meiner Vorbildrolle bewusst. Es tut mir sehr leid, wenn ich mit dieser Situation Menschen enttÃ¤uscht habe. Ich befand mich in einer aussergewÃ¶hnlichen persÃ¶nlichen Notlage, da ich mich nicht impfen lassen wollte. Gleichwohl wollte ich mein Team an den Olympischen Spielen auf keinen Fall im Stich lassen.

Ich erkenne, dass ich in dieser Angelegenheit einen schweren Fehler gemacht habe. Ich stehe dafÃ¼r gerade und Ã¼bernehme die volle Verantwortung. Die daraus resultierenden Konsequenzen habe ich getragen und die Busse beglichen.

Ich bedaure die entstandene Situation sowie mÃ¶gliche Auswirkungen auf mein Umfeld, den Verband und die Ã–ffentlichkeit zutiefst. Ich habe aus diesem Fehler gelernt und werde die entsprechenden Lehren fÃ¼r mein zukÃ¼nftiges Verhalten ziehen.

Ich danke dem Verband fÃ¼r das Vertrauen, richte meinen Fokus nun auf die bevorstehende Heim-WM und freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team und den Fans ein sportliches Eishockeyfest zu erleben.Â»

Urs Kessler, PrÃ¤sident der Swiss Ice Hockey Federation, sagt: Â«Wir als Verband haben dies zur Kenntnis genommen und finden es anerkennenswert, dass Patrick Fischer diesen Schritt an die Ã–ffentlichkeit geht und seinen Fehler klar einrÃ¤umt. Dies zeigt persÃ¶nliche Verantwortung und GrÃ¶sse. Wir haben die Thematik eingehend mit Fischi besprochen. Er hat die entsprechenden Konsequenzen getragen. FÃ¼r uns ist die Angelegenheit damit abgeschlossen. Wir freuen uns nun auf die bevorstehende Heim-WM mit Patrick Fischer und dem gesamten Team. Unser Fokus liegt voll und ganz auf dem sportlichen Erfolg.Â»