Ratingen. (PM Ice Aliens) Von den Füchsen Duisburg wechselt ein weiterer Spieler an den Ratinger Sandbach!

Mit dem 24- jährigen Verteidiger Tobi Fischer wechselt ein junger Akteur nach Ratingen, der bereits einiges an Oberligaerfahrung sammeln konnte. In Düsseldorf geboren und dort ausgebildet, verbrachte Tobias die letzten sechs Jahre bei den Füchsen Duisburg. In der Saison 21/22 gewann er mit ihnen die Meisterschaft der Regionalliga, in den anschließenden drei Jahren in der Oberliga gelangen ihm in 121 Spielen 7 Tore und 15 Assists. In der vergangenen Saison fiel Tobi leider durch eine Unterkörperverletzung lange aus und konnte erst am Saisonende für die Füchse ins Geschehen eingreifen.

Jetzt wechselt er zu den Ice Aliens und wird hoch motiviert in die neue Saison mit seinem neuen Team gehen.

Cheftrainer Frank Gentges freut sich auf den Neuzugang mit Erfahrung aus einer höheren Liga: „Tobias wohnt in Düsseldorf und kommt jetzt mit 3 Jahren Oberligaerfahrung zu uns. Ich gehe fest davon aus, dass er durch diese Erfahrung ein stabiler Verteidiger für uns sein wird, somit unsere Defensive verstärken und auch eine physische Spielweise einbringen wird.“

Der 1,79 m große und 85 kg schwere Linksschütze wird bei den Ice Aliens in der nächsten Spielzeit die Rückennummer 14 tragen.

