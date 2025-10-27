Head Coach Roger Bader nominiert 25-Mann Kader für Deutschland-Cup

Zum vierten Mal in Folge tritt Österreich beim prestigeträchtigen Deutschland Cup an, der heuer zum insgesamt 36. Mal stattfindet. Wie schon in den beiden Jahren zuvor, wird auch heuer von 6. – 9. November in Landshut gespielt (Anm.: das Damen-Turnier startet bereits am 5. November). Für die Partien gegen Gastgeber Deutschland, Vorjahressieger Slowakei und Lettland, hat Head Coach Roger Bader nun seinen Kader nominiert. ORF SPORT + überträgt alle Österreich-Spiele live.

Das ewig junge Duell. In der Vorbereitung auf die WM 2025 stand man sich zuletzt gegenüber.

Für die drei genannten Nationen bildet der Deutschland-Cup bereits eine erste Standortbestimmung für das Olympische Eishockeyturnier kommenden Februar. Teuer will sich einmal mehr die ÖEHV-Auswahl verkaufen, die bei seiner Premieren-Teilnahme 2022 prompt Platz 2 belegte.

Insgesamt 25 Mann, 3 Torhüter, 9 Verteidiger und 13 Stürmer, hat Head Coach Roger Bader nominiert und setzt auf viel WM-Erfahrung. Zusammen bringt man 1.416 Länderspiele aufs Eis, hat mit Paul Sintschnig auch einen Debütanten mit im Gepäck.

Der 16-Jährige vom EC iDM Wärmepumpen VSV, der in der win2day ICE Hockey League bereits vier Tore erzielte, spielte sich in den vergangenen Wochen in die Auslage. Am 26. September trat Sintschnig beim 8:3-Sieg des VSV über die Steinbach Black Wings Linz mit einem Doppelpack in Erscheinung. Und das im Alter von 16 Jahren, 6 Monaten und 16 Tagen, was ihn zum jüngsten Doppelpacker der ICE-Geschichte macht. Die Belohnung ist die erste Einberufung ins A-Nationalteam.

Head Coach Roger Bader: „Es ist eine große Ehre für uns, zum vierten Mal in Folge am Deutschland-Cup teilnehmen zu dürfen. Das zeigt, dass wir eine Bereicherung für das Turnier sind, und das wollen wir am Eis auch heuer wieder beweisen. Wir treffen auf drei starke Nationen, die allesamt bereits Richtung Olympische Spiele blicken. Wir rechnen daher mit drei topbesetzten Gegnern und auch wir stellen dafür eine starke Mannschaft mit vielen Spielern, die bereits WM-Erfahrung haben.“

Deutschland-Cup 2025

– 9. November 2025, Landshut (GER)

Österreich vs. Slowakei

Do., 6. November 2025, 12:15 Uhr, live auf ORF SPORT +

Deutschland vs. Österreich

Sa., 8. November 2025, 18:45 Uhr, live auf ORF SPORT +

Lettland vs. Österreich

So., 9. November 2025, 11:00 Uhr, live auf ORF SPORT +

Kader

Name Vorname Pos Größe Gewicht Geburtsdatum R/L Verein GP G A PIM 30 KICKERT David GK 188,0 81,0 16.03.94 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 119 0 0 2 31 TOLVANEN Atte GK 182,0 84,0 23.11.94 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 3 0 0 0 1 VORAUER Florian GK 187,0 79,0 09.12.99 L EC-KAC (AUT) 26 0 0 0 5 HACKL Dominic D 186,0 86,0 08.11.96 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 39 0 1 14 8 NICKL Thimo D 188,0 80,0 04.12.01 R EC-KAC (AUT) 47 1 3 25 2 SABLATTNIG Tobias D 183,0 79,0 14.05.03 L EC-KAC (AUT) 6 0 0 4 4 SCHNETZER Ramon D 178,0 83,0 12.08.96 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 64 3 5 24 6 SÖLLINGER Patrick D 186,0 93,0 05.08.04 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 12 0 0 10 24 STAPELFELDT Paul D 197,0 100,0 20.09.98 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 37 0 0 14 25 UNTERWEGER Clemens D 183,0 85,0 01.04.92 L EC-KAC (AUT) 91 6 24 32 32 WOLF Bernd D 178,0 84,0 23.02.97 L EHC Kloten (SUI) 112 4 16 62 14 ZÜNDEL Kilian D 180,0 80,0 17.01.01 R Moser Medical Graz99ers (AUT) 71 2 6 26 26 ACHERMANN Oliver F 195,0 93,0 16.01.94 R HC La Chaux-de-Fonds (SUI) 47 2 3 4 10 SCHWINGER Simeon F 182,0 75,0 07.10.97 L EC-KAC (AUT) 36 2 0 18 18 BAUMGARTNER Benjamin F 176,0 78,0 22.04.00 L SC Bern (SUI) 72 15 16 61 21 HAUDUM Lukas F 183,0 86,0 21.05.97 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 130 31 34 48 27 HUBER Paul F 193,0 101,0 10.06.00 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 73 8 2 16 28 HUBER Mario F 188,0 85,0 08.08.96 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 63 10 14 20 15 KAINZ Lukas F 184,0 87,0 02.09.95 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 54 4 11 10 7 NISSNER Benjamin F 181,0 80,0 30.11.97 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 51 8 10 24 19 ROHRER Vinzenz F 178,0 73,0 09.09.04 R ZSC Lions (SUI) 30 5 6 39 3 SCHNEIDER Peter F 183,0 91,0 04.04.91 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 89 23 34 40 9 SINTSCHNIG Paul F 185,0 77,0 11.03.09 L Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 0 0 0 0 23 THALER Lucas F 180,0 76,0 21.01.02 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 46 7 8 35 16 ZWERGER Dominic F 183,0 93,0 16.07.96 L HC Ambrì-Piotta (SUI) 98 25 35 51 Ø 184,3 84,4 26,7 1416 156 228 579

