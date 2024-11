Head Coach Levijoki: â€žVier Tore in Unterzahl zu bekommen ist zu vielâ€œ – Red Bull Hockey Juniors unterliegen dem EC Bregenzerwald mit 2:5

Dornbirn. (PM EC RBS Juniors) Die Red Bull Hockey Juniors mussten sich im Auswärtsspiel der Alps Hockey League dem EC Bregenzerwald mit 2:5 geschlagen...

Dornbirn. (PM EC RBS Juniors) Die Red Bull Hockey Juniors mussten sich im Auswärtsspiel der Alps Hockey League dem EC Bregenzerwald mit 2:5 geschlagen geben.

Nach einem guten Start – Leon Kolarik traf bereits nach 33 Sekunden – konnten die Vorarlberger in Überzahl ausgleichen und durch ein weiteres Powerplay das Spiel drehen. Die Juniors erzielten durch Luca Kogler noch den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch aufgrund der vielen Strafminuten gelang es dem EC Bregenzerwald, die Partie für sich zu entscheiden.

Spielbericht

Die Juniors starteten blitzschnell in das erste Drittel: Leon Kolarik traf nach Zuspiel von Paul Vinzens bereits nach 33 Sekunden (1.) zur frühen 1:0-Führung. Doch Bregenzerwald reagierte prompt und wurde deutlich aktiver, bremste sich aber zunächst durch eine Strafzeit selbst aus. Die jungen Salzburger konnten die daraus resultierende Überzahl jedoch nicht nutzen und mussten kurz darauf selbst in Unterzahl agieren. Die Hausherren nutzten ihre Powerplay-Möglichkeit konsequent, und Fabian Ranftl erzielte in der 7. Spielminute den Ausgleich zum 1:1. Nur wenige Minuten später (11.) kam Bregenzerwald zu einer weiteren Überzahl, und David König drehte mit seinem Treffer zum 2:1 das Spiel zugunsten der Vorarlberger. Die Red Bulls kämpften sich zurück: In der 16. Spielminute glich Luca Kogler nach Vorarbeit von Daniel Assavolyuk zum 2:2 aus.

Mit einer doppelten Überzahl starteten die Salzburger in den zweiten Abschnitt, konnten daraus jedoch kein Kapital schlagen. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, beide Teams suchten die erneute Führung. Das Spiel wurde zunehmend körperbetonter, und die Juniors mussten erneut in Unterzahl agieren. In dieser traf Fabian Ranftl in der 36. Spielminute zum 3:2 für den EC Bregenzerwald.

Im Schlussabschnitt begannen die Hausherren deutlich aktiver, während die Juniors Schwierigkeiten hatten, sich aus dem eigenen Drittel zu befreien. Die Salzburger kämpften sich zwar zurück ins Spiel, doch in der 57. Spielminute baute Laurin Wempe die Führung für Bregenzerwald auf 4:2 aus. Eine Strafe in der letzten Spielminute ermöglichte Gustav Jansson in Überzahl den Treffer zum 5:2-Endstand (60.).

Head Coach Teemu Levijoki „Vier Tore in Unterzahl zu bekommen ist zu viel. Im Spiel in voller Stärke konnten wir gut dagegenhalten, aber wir haben ihnen definitiv zu viele Überzahlmöglichkeiten gegeben. Diese Chancen haben sie verwertet. Das war heute leider nicht unser bester Tag. Das Spiel müssen wir abhaken, denn am Donnerstag geht es bereits weiter.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang

EC Bregenzerwald – Red Bull Hockey Juniors 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)

Tore:

0:1 | 00:33 | Leon Kolarik

1:1 | 06:02 | Fabian Ranftl | PP

2:1 | 10:34 | David König | PP

2:2 | 15:13 | Luca Kogler

3:2 | 35:30 | Fabian Ranftl | PP

4:2 | 56:58 | Laurin Wempe

5:2 | 59:10 | Gustav Jansson | PP

