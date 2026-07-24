HCP besetzt letzte Importstelle mit einem Ex-Panther

Bruneck. (PM HCP) Der HC Falkensteiner Pustertal hat nun seine letzte Importstelle besetzt.

Nachdem die einzelnen Mannschaftsteile nach und nach komplettiert wurden, ist nun mit dem neuen Verteidiger auch die Hintermannschaft bereit für den Saisonauftakt.

Der neue Mann hört auf den Namen David Farrance und ist US-Amerikaner. Somit wird er auf nicht weniger als sechs Landsleute im Wölfe-Team treffen (Rueschhoff, Bowlby, Bardreau, Osmanski, Fontaine und Co-Trainer Schultz).

David Farrance ist 27 Jahre alt und stand bis zum Eintritt in das Profi-Eishockey stets im Ausbildungsprogramm der US-Amerikanischen Nationalmannschaft. Vor der Boston Universität verteidigte Farrance bei zahlreichen internationalen Turnieren und gewann weiters Gold bei der U18-WM 2017.

Nach zahlreichen Auszeichnungen und dem Draft 2017 lief Farrance in der Corona-Saison 2020/21 zwei Mal für die Nashville Predators auf. In den Jahren 2021-24 erspielte sich der 180 cm x 86 kg schwere Verteidiger vorwiegend Verträge in der AHL, dann folgte im Jänner 2024 der erste Wechsel nach Europa zu den Panthern des ERC Ingolstadt.

2024/25 ging es dann in die finnische Liga zu KooKoo, wo er übrigens mit einem ehemaligen Wolf auflief, Christian Kasastul. Mit 37 Skorerpunkten und einem überragenden Wert von +25 war der Durchbruch in Europa endgültig gelungen.

2025/26 ging es dann in die KHL zu Sibir Novosibirsk, im Jänner dann die Rückkehr in die DEL zu den Augsburger Panther. Nun folgt der Wechsel nach Bruneck, zum letztjährigen Finalisten.

„Ich habe mich für den HCP entschieden, da ich dem Team helfen möchte, den Titel zu gewinnen. Ich freue mich sehr darauf, unsere Fans sowie meine Mannschaftskollegen kennenzulernen und das erste Mal nach Italien zu kommen. Ich möchte der bestmögliche Teamkollege sein und werde hart arbeiten, damit wir alle zusammen eine tolle Saison erleben werden.“

Statement Trainer Jason Jaspers: „Wir haben ein besonderes Interesse für Spieler im Alter von David, in welchem man sie noch sehr gut entwickeln kann. Dave kann beeindruckende Zahlen in der finnischen Liiga vorweisen, wurde dann von aber von einer Verletzung ein wenig ausgebremst. Er ist ein sehr guter Skater mit sehr großem Potenzial, der unser Powerplay führen und für Punkte sorgen wird. Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat.“

Source: David Farrance @ Elite Prospects

136 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht