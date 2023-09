HCL vor erstem Testspiel gegen des ESV Buchloe â€“ Vorverkauf lÃ¤uft

Artikel anhören Landsberg. (PM HCL) Nachdem sich die Riverkings nun seit zwei Wochen auf dem Eis intensiv auf die neue Saison vorbereiten, steht am...

Landsberg. (PM HCL) Nachdem sich die Riverkings nun seit zwei Wochen auf dem Eis intensiv auf die neue Saison vorbereiten, steht am kommenden Wochenende das erste Vorbereitungsheimspiel auf dem Programm.

Am Sonntag ist der ESV Buchloe im Hungerbachdom zu Gast. Spielbeginn ist um 17:00 Uhr im heimischen Eisstadion. Der ESV Buchloe ist ein seit Jahren etablierter Bayernligist und ein erster Gradmesser für die neu formierte 1. Mannschaft des HC Landsberg.

Das Team von Trainer Martin Hoffmann trifft dabei auf eine gute Mischung aus alten und jungen Spielern rund um Leistungsträger Alexander Krafczyk. Im Kader stehen einige ehemalige Landsberger Nachwuchsspieler, die sich gegen ihren alten Verein sicherlich beweisen wollen. Nachdem beim HC Landsberg Riverkings e.V. in der ersten Trainingswoche der ein oder andere Spieler mit Magen Darmproblemen pausieren musste, hoffen die Verantwortlichen auf eine gute Trainingswoche und ein tolles erste Spiel gegen den Ligakonkurrent.

Die Tickets für das Spiel können ab sofort online unter www.hc-landsberg.de geordert werden und ebenso an der Abendkasse, die 90 Minuten vor Spielbeginn öffnet.

Dauerkarten können nach wie vor bequem online unter www.hc-landsberg bestellt werden. Am Mittwoch, den 13.09.2023 von 17:30 bis 19:00 Uhr findet zusätzlich ein Dauerkartenvorverkauf in der Geschäftsstelle statt. Vorbestellte Dauerkarten können am Spieltag ab 90 Minuten vor Spielbeginn an den Kassenhäuschen vor dem Stadion abgeholt werden.

Einen erfolgreichen Saison Auftakt erlebte der Nachwuchs der Riverkings bereits in den vergangenen beiden Wochen. Bei der ersten Ausgabe des Eichler Cups belegten die U20, die U17, die U15 sowie die U9 Mannschaft jeweils den ersten Platz bei ihrem Turnier. Die U15 wurde zweiter und die U11 Mannschaft belegte mit einer Mischung aus Landsberger und Miesbacher SpielerInnen den dritten Platz.

