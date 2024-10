HCI will mutig auftreten!

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI trifft morgen Freitag auswärts auf Tabellenführer Graz. Die Haie wollen dabei nicht zu viel Respekt zeigen. Mit den Moser...

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI trifft morgen Freitag auswärts auf Tabellenführer Graz. Die Haie wollen dabei nicht zu viel Respekt zeigen.

Mit den Moser Medical Graz99ers wartet auf die Haie morgen ein richtig schwerer Brocken. Immerhin treffen die Haie auf den Tabellenführer. Die neu formierte Star-Truppe aus Graz wurde zu Beginn der Saison den Vorschlusslorbeeren gerecht. Die 99ers konnten die ersten fünf Spiele gewinnen, stehen an der Tabellenspitze, mussten zuletzt aber beim 2:3/OT gegen die Vienna Capitals die erste Niederlage hinnehmen.

Eine Erkenntnis der ersten Runden: Graz ist stark, aber zu knacken. Das erlebten ja auch die Haie beim ersten Kräftemessen mit den 99ers vor zweieinhalb Wochen. Da schnupperten die Tiroler in der TIWAG Arena lange an einem Punktegewinn, unterlagen am Ende knapp mit 2:4. Der Ex-Grazer in den Reihen der Tiroler, Zintis Zusevics, zum ersten Spiel: „Wir haben da etwas zu viel Respekt gezeigt, besonders in den ersten zwanzig Minuten. Klar, Graz ist stark, hat viele gute Spieler, aber wir müssen dennoch unser Spiel spielen“. Für Zusevics ist das Spiel morgen eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte: „Das ist natürlich besonders. Ich habe fast 10 Jahre lang in Graz gespielt, es ist wie eine zweite Heimat für mich. Aber jetzt bin ich ein Hai, und sehr glücklich in Tirol“.

Haie-Goalie Evan Buitenhuis glaubt, dass der HCI auch viel Positives aus der Graz-Niederlage mitnehmen kann. „Wir haben in diesem Spiel viel richtig gemacht, leider nicht 60 Minuten lang. Wenn wir es schaffen, das ganze Spiel über unsere Leistung abzurufen, haben wir gegen jedes Team eine Chance – auch gegen Graz“.

Nach dem Spiel in Graz wartet auf die Haie an diesem Wochenende noch das Heimspiel gegen Linz. Die Black Wings gastieren am Sonntag in der TIWAG Arena.

Moser Medical Graz99ers – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie

Freitag, 11.10.2024, 19:30 Uhr – Merkur Eisstadion

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Steinbach Black Wings Linz

Sonntag, 13.10.2024, 17:30 Uhr – TIWAG Arena