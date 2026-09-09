HCI: New Captain Marcel Witting! „Zuallererst ist das keine One-Man-Show“

Innsbruck. (PM Haie) Marcel Witting wird die Haie als neuer Captain in die Saison führen.

Seine Stellvertreter werden Philipp Lindner und Joel Messner sein.

Marcel Witting ist der neue Captain des HC TIWAG Innsbruck-Die Haie. Headcoach Ryan Kinasewich und Co Florian Pedevilla haben das Team heute über die wichtige Entscheidung informiert. Als Assistant-Captains werden Philipp Lindner und Joel Messner fungieren.

Mit Witting wird damit auch erstmals seit Langzeitkapitän Patrick Mössmer (von 2008 bis 2016) wieder ein Tiroler die Innsbrucker Haie anführen. Der 30-jährige kehrte nach erfolgreichen Jahren in der Fremde (hauptsächlich KAC, aber auch Lustenau oder Linz) vor einem Jahr zu seinem Heimatverein HCI zurück und nahm sofort eine Führungsrolle ein. Witting steht für 100 Prozent Einsatz, Kampfgeist, Emotionen und Tiroler Identität. Wir haben mit dem neuen Captain unter anderem über seine Emotionen, die Art zu führen und seine Erwartungen gesprochen.

Was bedeutet es für dich, bei den Haien ab sofort das „C“ auf der Brust zu tragen?

„Es ist eine große Ehre. Als Tiroler nach Jahren zurückzukommen, jetzt als Kapitän meines Heimatvereins auflaufen zu dürfen, da bekomme ich Gänsehaut. Ich freue mich extrem auf die Aufgabe.“

Wen hast du, nachdem du von der Bestellung erfahren hast, als Erstes angerufen, und wer, glaubst du, freut sich besonders mit dir?

„Als Erstes angerufen hab‘ ich meine Frau (lacht)! Sie freut sich natürlich auch sehr für mich, weiß, was es für mich bedeutet. Meinen Eltern wird wohl auch ein Lächeln auskommen, und auch die Teamkollegen, speziell Philipp Lindner, haben sich für mich gefreut.“

Wie willst du das „C“ anlegen?

„Zuallererst ist das keine One-Man-Show, wir (zusammen mit Philipp Lindner und Joel Messner) werden das Team gemeinsam führen. Es braucht darüber hinaus in einer Mannschaft auch weitere Leader. Ansonsten will ich mich nicht groß verändern, mit meiner Art und meinem Einsatz am Eis und in der Kabine Vorbild sein. Ich bin so wie ich bin, ich glaube, das zeichnet mich aus.“

Hat es in deiner bisherigen Karriere Captains gegeben, von denen du etwas für deine jetzige Aufgabe mitnehmen konntest?

„Du kannst von allen etwas mitnehmen, egal ob sie Thommy Koch, Brian Lebler oder Jan Lattner heißen. Ich bin aber überzeugt davon, dass jeder seinen Weg gehen und seine Art zu führen finden muss. So werde ich es auch anlegen.“

Welche Werte willst du vorleben, welche Werte soll das Team haben?

„Ganz einfach: Zusammenhalt, voller Einsatz bei jedem Spiel und jedem Training, Vorbild für unsere Nachwuchscracks und Stolz das HCI-Jersey zu tragen.“

Was willst du den Fans für die Saison mitgeben?

„Auf jeden Fall muss man den Fans zunächst danke für ihren unermüdlichen Support sagen. Sie sind wie wir Spieler durch keine einfache Zeit gegangen, haben uns aber nie im Stich gelassen. Wir wollen aber nicht mehr an die Vergangenheit denken, blicken zuversichtlich nach vorne. Es wird besser werden, und ich hoffe, dass wir den Fans viel Freude bereiten werden.“