HCI: Jakob Brandner bleibt im Tor der Haie

Innsbruck. (PM Haie) Jakob Brandner bleibt ein Hai. Der HCI hat den Goalie über die laufende Saison hinaus verpflichtet.

Jakob Brandner wird auch nach dieser Saison in Innsbruck bleiben. Die Verantwortlichen des HC TIWAG Innsbruck haben sich dazu entschlossen, den Goalie längerfristig zu engagieren. Der 23-jährige wechselte während der laufenden Saison von HK Celje (AlpsHL) zu den Haien. Bisher absolvierte der gebürtige Grazer 8 Spiele für den HCI und hält bei einer Fangquote von 91,50 %.

Jakob Brandner: „Ich bin froh, weiterhin beim HC Innsbruck spielen zu dürfen und freue mich schon auf die Herausforderungen der nächsten Saison. Es ist eine großartige Erfahrung, auf die ich in Zukunft aufbauen möchte.“

HC TIWAG Innsbruck Sportmanager Max Steinacher: „Jakob hat in der laufenden Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er das Potenzial für die ICE Liga besitzt. Jakob Brandner und Markus Gratzer werden sich intern „matchen“ und sich somit sowohl in den Spielen als auch im Training – in enger Zusammenarbeit mit unseren Torwarttrainern – optimal weiterentwickeln. Wir freuen uns, dass wir mit Jakob eine längerfristige Zusammenarbeit vereinbart haben.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV