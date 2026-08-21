HCB Südtirol hat sein Kapitänsteam bestimmt

Bozen. (PM HCB) Nach einer Woche Arbeit auf dem Eis haben der HCB Südtirol Alperia und der Coaching Staff das Kapitänsteam für die Saison 2026/27 bestimmt.

Das „C“ auf der Brust wird Luca Frigo tragen, seine Assistenten sind Dustin Gazley und Cole Schneider.

Frigo ist damit der 20. Kapitän in der 93-jährigen Geschichte der Weiß-Roten. Der 33-Jährige aus dem Val Pellice kam im Sommer 2016 nach Bozen und ist dem Verein seither treu geblieben. In diesen Jahren entwickelte er sich zu einem der prägendsten Spieler des HCB. Frigo ist aber nicht nur eine Symbolfigur der Weiß-Roten, sondern auch des italienischen Eishockeys, dessen Aushängeschild er in den vergangenen Jahren war. Seine Zahlen sprechen für sich: 188 offizielle Einsätze für die italienische Nationalmannschaft, vier Weltmeisterschaften in der Top Division, fünf in der Division I sowie die Olympischen Spiele in Mailand-Cortina, bei denen er ebenfalls als Assistenzkapitän fungierte und gegen Schweden ein historisches Tor erzielte.

Im weiß-roten Trikot kommt Frigo mittlerweile auf 591 Spiele für die Foxes und liegt damit auf Rang acht der ewigen Vereinsrangliste. In der vergangenen Saison knackte er außerdem die Marke von 100 Toren und ist damit der einzige italienische Nicht-Italo, dem dies nach Martin Pavlu, Lucio Topatigh, Roland Ramoser, Christian Timpone, Marco Insam und Alexander Egger gelungen ist. In seinen bisher elf Spielzeiten führte die Nummer 93 den HCB 2018 zum Titelgewinn und erzielte sowohl in der Halbfinalserie gegen Wien als auch in der Finalserie gegen Salzburg jeweils entscheidende Game-Winning-Goals. In den vergangenen vier Spielzeiten trug er zudem bereits das „A“ auf der Brust.

„Kapitän des für das italienische Eishockey bedeutendsten Vereins zu sein, ist eine unbeschreibliche Ehre, aber auch eine große Verantwortung“, erklärt Frigo. „Ich weiß genau, was es bedeutet, dieses Trikot und nun auch das ‚C‘ zu tragen. Aber es geht nicht um mich, sondern um die Mannschaft. Was ich will – und was wir als Team wollen – ist, wieder zu gewinnen. Dafür brauchen wir einen starken Zusammenhalt und die Bereitschaft, hart zu arbeiten. Ich bin froh, auf eine Gruppe von Spielern mit viel Leadership zählen zu können. Gemeinsam wollen wir diese unzertrennliche Verbindung schaffen, die es braucht, um große Ziele zu erreichen.“

Für Dustin Gazley ist es bereits das zweite Jahr als Assistenzkapitän. Der 37-jährige Italo-Amerikaner ist in Sachen Vereinszugehörigkeit zugleich der erfahrenste Spieler im Kader. Vor seiner siebten Saison in Bozen ist er zudem der punktbeste HCB-Stürmer der vergangenen Jahre: In 331 Spielen in Meisterschaft und Champions Hockey League sammelte er insgesamt 271 Punkte (116+155). Auch er durchbrach in der vergangenen Saison die Marke von 100 Toren.

Cole Schneider wird erstmals das „A“ im weiß-roten Trikot tragen. Der im vergangenen Jahr nach Bozen gekommene Stürmer überzeugte in seiner ersten Saison nicht nur mit seinen Qualitäten auf dem Eis und 54 Punkten in 51 Spielen, sondern auch durch seine Führungsrolle innerhalb der Kabine. Kein Zufall also, dass er in seiner Karriere bereits dreimal Kapitän in der American Hockey League war – bei den Texas Stars und den Milwaukee Admirals – und dreimal als Assistenzkapitän fungierte, und zwar bei den Rochester Americans, dem Hartford Wolf Pack und den Chicago Wolves.

Morgen in Corvara der Preseason-Auftakt gegen den HC Gherdëina Zum Abschluss des Sommer-Trainingslagers in Corvara in Badia trifft der HCB Südtirol Alperia morgen – Samstag, 22. August, um 20:30 Uhr – im Eisstadion „Albert Pezzei“ auf den amtierenden Alps-Hockey-League-Meister Hockey Club Gherdëina. Zuletzt standen sich die beiden Teams am 12. September 2023 in einem Testspiel gegenüber, als sich die Foxes im Pranives mit 6:1 durchsetzten.

Tickets sind online unter https://www.midaticket.it/eventi/hockey-club-bolzano erhältlich und werden morgen ab 18:30 Uhr auch an den Kassen des Eisstadions in Corvara verkauft. Der Eintritt kostet 14 € für Erwachsene und 7 € für Kinder bis 15 Jahre. Das Spiel ist in den BASE- und FULL-Abos des HCB inkludiert; Abonnenten müssen sich lediglich an der Kasse melden. Ein Livestream der Partie ist nicht vorgesehen. Für Coach Antti Karhula ist es der erste Test nach knapp zehn Tagen intensiver Arbeit. Bis auf Louis Domingue stehen ihm alle Spieler des Kaders zur Verfügung. Der kanadische Torhüter, der im Sommer mit leichten körperlichen Beschwerden zu kämpfen hatte, trainiert mittlerweile regulär mit der Mannschaft. Der Medical Staff hat jedoch vorsorglich entschieden, seinen Einsatz in einem Spiel nicht zu forcieren und den eingeschlagenen Vorbereitungsweg fortzusetzen. Zwischen den Pfosten wird daher Marco Costantini stehen, als Backup fungiert Fiemme-Goalie Lorenzo Marinelli. Der junge Meraner Torhüter Christian Gamper, der am Trainingslager teilgenommen hatte, ist bereits am Donnerstag zu seinem Verein zurückgekehrt. Ebenfalls nicht zum Einsatz kommen wird der junge Lukas Plank, der das Camp mit der Mannschaft absolviert hat.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Luca Frigo @ Elite Prospects

379 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht