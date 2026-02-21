HCB Südtirol Alperia triumphiert nach Pause – Graz mit 4:0 geschlagen

Bozen. (PM HCB) Die Rückkehr aus der Olympiapause verläuft für den HCB Südtirol Alperia positiv: Vor 3.400 Zuschauern in der Sparkasse Arena besiegen die Südtiroler die Graz99ers klar mit 4:0.

Der vierte Shutout der Saison von Harvey bringt den Weiß-Roten drei Punkte im direkten Duell. Damit bauen sie ihren Vorsprung auf Olimpija Ljubljana aus, rücken bis auf zwei Punkte an den dritten Platz von EC Red Bull Salzburg heran und verkürzen zudem den Abstand zu den weiterhin zweitplatzierten 99ers auf vier Punkte. Zeit zum Durchatmen bleibt jedoch nicht: Bereits morgen um 18:00 Uhr steht zu Hause das Spiel gegen Hydro Fehervar AV19 auf dem Programm.

Spielbericht: Coach Shedden muss auf die verletzten Barberio und Bradley verzichten, zudem fehlen Vallini, Larcher und Marchetti aufgrund von Rotation.

Die Foxes starten stark und gehen in der 6. Minute in Führung: Frank spielt hinter dem Tor einen starken Pass auf Brunner, dessen Schuss von Zündel abgefälscht wird, sodass Misley mit der Rückhand erfolgreich nachsetzen kann. Die Gastgeber bleiben offensiv aktiv, während die 99ers ohne große Überzeugung agieren und kurz darauf erneut in Gefahr geraten. Lagacé rettet gegen McClure, Gersich und Gildon. Auch in Unterzahl wird Bozen gefährlich, zunächst durch Gazley, dann über die Kombination Mantenuto–Frigo, doch der gegnerische Torhüter hält stark. In Überzahl gelingt schließlich das 2:0: In der 19. Minute legt Gersich für McClure auf, der mit einem präzisen Schuss ins Kreuzeck Lagacé keine Chance lässt.

Zu Beginn des zweiten Drittels ist Harvey mit einer starken Parade im Powerplay der Gäste entscheidend. Danach sorgen die Foxes wieder für Gefahr, etwa durch Di Perna, doch Lagacé bleibt aufmerksam. Harvey bleibt jedoch der zentrale Spieler und verhindert auch einen gegnerischen Alleingang. Trotz eines offensiveren Graz bleibt es nach 40 Minuten beim 2:0.

Im Schlussdrittel entscheidet Bozen die Partie endgültig: In der 47. Minute trifft Gennaro mit einem Schuss unter die Latte, und nur 52 Sekunden später lenkt Frigo einen Schuss von der blauen Linie von Valentine zum 4:0 ab. Das Spiel ist damit entschieden. Brunner vergibt noch eine große Chance auf den fünften Treffer, doch beim Schlusspfiff kann Bozen drei wichtige Punkte im Kampf um die Tabelle feiern.

HCB Südtirol Alperia – Graz99ers 4 – 0 [2-0; 0-0; 2-0]

Tore: 05:34 Bryce Misley (1-0); 18:36 Brad McClure PP1 (2-0); 46:58 Matteo Gennaro (3-0); 47:50 Luca Frigo (4-0)

Torschüsse: 31-27

Strafminuten: 8-10

Schiedsrichter: Huber, Kainberger / Mantovani, Pardatscher

Zuschauer: 3.390