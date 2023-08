HCB Pressepräsentation – Knoll: „Bestätigung auf hohem Niveau”

Artikel anhören Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia stellt sich der Presse vor. Heute fand in der Sparkasse Arena der bereits traditionelle Media...

Artikel anhören Artikel anhören

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia stellt sich der Presse vor. Heute fand in der Sparkasse Arena der bereits traditionelle Media Day, der jedes Jahr die neue Saison einläutet, statt.

Die Foxes befinden sich inmitten der Vorbereitung auf die neue Saison. Nach Abschluss des Trainingscamps von Corvara haben die Weißroten bisher vier Freundschaftsspiele gegen Fassa, Kaufbeuren, Meran und Unterland Cavaliers, die alle mit Siegen endeten, ausgetragen. Am kommenden Wochenende findet von Freitag bis Sonntag das Südtirol Summer Classic in der Sparkasse Arena statt. Weiter geht es dann mit den ersten Begegnungen der Champions Hockey League: in der kommenden Woche spielen Frank & Co. zuerst in Mannheim (Donnerstag 31. August) und anschließend in Bozen gegen Ilves Tampere (Samstag 2. September).

„Da wir auf mehreren Fronten im Einsatz sind, steht uns eine anstrengende Saison bevor”, erklärt Geschäftsführer Dieter Knoll, „deshalb haben wir uns bemüht, abermals eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammenzustellen: im letzten Jahr fehlten uns gerade einmal zwei Minuten auf den Titelgewinn, heuer starten wir jedoch wieder von null. Jede Saison hat ihre eigen Geschichte und wir wissen aus der Vergangenheit, dass für die Teilnahme, sei es an der Champions Hockey League als auch an der ICE Hockey League, zusätzliche Kräfte freigemacht werden müssen: wir haben daher bei der Vorbereitung großen Wert auf die körperliche Fitness gelegt und wir wollen bereit sein. Die Ziele verbleiben natürlich immer dieselben: wir wollen in der CHL eine gute Figur abgeben und womöglich wieder unter die besten 16 Mannschaften Europas kommen, für die Meisterschaft ist das Minimalziel die direkte Qualifikation für die Playoff. Dann, wie bereits geschehen, ist in der Post Season alles möglich: die Spieler brennen auf Revanche und die Neuankömmlinge wissen, dass sie dieses Jahr in einem Team spielen, das den Titel holen will und auch kann. Dieser Aspekt kann dazu beitragen, uns noch konkurrenzfähiger zu machen“.

Auf der Trainerbank sitzt heuer der Schwede Niklas Sundblad: „Aktuell arbeiten wir hart auf dem Eis, um für die ersten wichtigen Begegnungen der Champions Hockey League auf der Höhe zu sein”, bekräftigt der Coach, „wir wollen von Spiel zu Spiel denken: wir wissen, dass auf uns starke Mannschaften warten, wir werden versuchen, alles zu geben um jedes Match zu gewinnen. Um dies zu realisieren, müssen wir unsere Hockey-Ideen bestmöglich umsetzen, das heißt Laufbereitschaft in allen Zonen der Eisfläche“.

Daniel Frank ist in seiner ersten Saison als Kapitän nur knapp am Titelgewinn gescheitert: „Natürlich ist der Gedanke an Spiel 7 bei vielen von uns noch präsent, wir wollen jedoch diesen Faktor nutzen, um uns den richtigen Schub für die neue Saison zu geben“, so seine Worte. „Die Wochen im Trainingslager haben nochmals bestätigt, dass wir eine verschworene Einheit sind, in Kürze werden auch die letzten neuen Spieler eintreffen und wir wissen, dass wir mit der richtigen Chemie Berge versetzen und hohe Ziele erreichen können“.

Bei dieser Gelegenheit hat der Präsident von HCBfans, Bruno Flor, die neue Auflage des Wettbewerbs „Preis für Kampfgeist – Gino Pasqualotto”, der im letzten Jahr von Luca Frigo gewonnen wurde, vorgestellt

Am Wochenende findet das Südtirol Summer Classic statt

Am kommenden Wochenende, vom 25. bis 27. August, findet in der Sparkasse Arena die dritte Auflage des Südtirol Summer Classic presented by Sparkasse statt. Dieses sommerliche Vorbereitungsturnier bringt auch heuer wieder, nach den Auflagen von 2019 und 2020, außer der Heimmannschaft weitere drei Teams von hohem Niveau nach Südtirol.

An diesem Drei-Tage-Turnier in der Sparkassee Arena werden, außer den Foxes, die Straubing Tigers aus Deutschland, Fribourg-Gottéron aus der Schweiz und Slovan Bratislava aus der Slowakei teilnehmen.

Das erste Halbfinale wird am Freitag, 25. August, mit Spielbeginn um 20:00 Uhr zwischen Bozen und Straubing, von Ex-Coach Tom Pokel trainiert, ausgetragen. Es folgt am Samstag, 26. August, immer um 20:00 Uhr, die Begegnung zwischen Fribourg und Slovan. Am Sonntag hingegen finden die beiden Endspiele statt: um 15:00 Uhr die Begegnung um den dritten/vierten Platz und um 19:00 Uhr das große Finale.

Die Spiele werden live auf live.ice.hockey übertragen.

Die angekündigte Veranstaltung von Samstagnachmittag wird aus logistischen Gründen NICHT stattfinden. Diese wird auf einen noch festzulegenden Termin verschoben.

Eintrittskarten und Mini-ABO

Eintrittskarten für diese Veranstaltung können online erworben werden (www.hcb.net). Für das Turnier gibt es auch ein Mini-ABO, welches alle vier Spiele beinhaltet und ebenfalls online erworben werden kann. Die Stadionkassen sind für alle Begegnungen zwei Stunden vor dem jeweiligen Spielbeginn geöffnet. Das Turnier ist in den BASIS und FULL Abonnements inbegriffen.

Nächste Woche startet die Champions Hockey League

In der kommenden Woche beginnt für die Foxes zum vierten Mal das Abenteuer Champions Hockey League. Insgesamt werden die Weißroten sechs Begegnungen austragen, davon vier in den nächsten zwei Wochen. Das Debüt steht für Donnerstag, 31. August, in der SAP Arena von Mannheim (19:30 Uhr) auf dem Programm; zwei Tage später, Samstag 2. September, mit Anpfiff um 19:45 Uhr folgt das erste Heimspiel gegen Ilves Tampere aus Finnland. Eine Woche später begeben sich die Talferstädter auf Reisen: Donnerstag, 7. September, geht es in die Schweiz zu Genève-Servette (19:45 Uhr), am Samstag, 9. September, sind Frank & Co zu Gast jenseits des Ärmelkanals in Belfast (20:00 Uhr).

Zusätzlich tragen die Weißroten noch zwei weitere Preseason Begegnungen aus: am Dienstag, 5. September, gastieren die Weißroten in der Intercable Arena von Bruneck (Alperia Cup), während am Dienstag, 12. September, um 20:00 Uhr das Freundschaftsspiel gegen Gherdeina im Pranives Stadion stattfindet.

Der Kader 2023/24

1 Svedberg Niklas GK SWE

35 Vallini Gianluca GK ITA

7 Parlett Blake D CAN

15 Miglioranzi Enrico D ITA

44 Valentine Scott D CAN

55 Vandane Davis D CAN

62 Teves Josh D CAN

67 Pietroniro Kris D ITA/USA

90 Di Perna Dylan D ITA/CAN

6 Lessio Lucas FW CAN

9 Mantenuto Daniel FW ITA/CAN

10 Gazley Dustin FW ITA/USA

19 McClure Brad FW CAN

21 Ford Connor FW USA

26 Miceli Angelo FW ITA/CAN

29 Felicetti Leonardo FW ITA

77 Brunner Pascal FW ITA

88 Alberga Domenico FW ITA/CAN

91 Halmo Michael FW CAN

92 Thomas Christian FW CAN

93 Frigo Luca FW ITA

94 Frank Daniel FW ITA

Coach: Sundblad Niklas

Assistant coach: Armani Fabio

4270 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten