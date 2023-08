HCAP verkauft 5’000 Ã¼ber Saison-Abos und erhÃ¤lt die Lizenz fÃ¼r 2023/2024, obwohl Kriterium der erforderlichen minimalen Eigenmittel nicht eingehalten werden kann

Artikel anhören Ambrì. (PM HCAP) Drei Wochen vor Beginn der Meisterschaft freut sich der HCAP, bekannt geben zu können, dass er die Marke von...

Ambrì. (PM HCAP) Drei Wochen vor Beginn der Meisterschaft freut sich der HCAP, bekannt geben zu können, dass er die Marke von 5’000 verkauften Saisonabonnementen übertroffen hat.

Die Hunderte von Buchungen, die noch geprüft werden, bedeuten, dass das Rekordergebnis der Saison 2022-23 übertroffen werden dürfte. Das bedeutet weiter, dass das der Liga vorgelegte Budget bestätigt wird, obwohl das Kriterium der erforderlichen minimalen Eigenmittel für den Erhalt der Spiellizenz 2023/2024 nicht eingehalten werden kann.

Die Lizenz wurde daher mit bestimmten Auflagen erteilt, darunter die Verpflichtung, vierteljährlich über die wirtschaftliche Leistung zu berichten. Dieser Erfolg verdankt der HCAP v.a. seinen Abonnenten, deren erneutes Vertrauen dieses Ergebnis möglich gemacht hat. Der HCAP bedankt sich noch einmal ganz herzlich bei Euch. Der HCAP könnte ohne seine tollen Fans nicht existieren!

Aus Fairness gegenüber denjenigen, welche die Erhöhung der Abo-Preise akzeptiert haben, aber um das Publikum auf den Stehplätzen (HCAP und Gäste) nicht übermässig zu belasten, werden die Einzelkarten auf den Tribünen um fünf Franken erhöht, auf den Tribünen (Gäste und Einheimische sowie Jugendliche, Kinder und AHV) nur um zwei Franken.

Der HCAP erinnert daran, dass in den Abo- und Ticketpreisen das Parken am Flughafen Ambrì (wird direkt vom Club an die Gemeinde Quinto bezahlt) sowie der kostenlosen TILO-Zug von und nach Ambrì (ausgenommen Derbys) bereits inbegriffen ist. Für die Fans, welche aus dem Norden anreisen, beinhalten sie eine erhebliche Reduktion auf die Tickets der Südostbahn (SOB). Diese Bahnfarten werden ebenfalls vom Club mitfinanziert. Zudem trägt der HCAP auch die Bearbeitungsgebühren von Ticketcorner und einen Franken pro Spiel und Zuschauer für die Sicherheitskosten der Kantonspolizei übernimmt.

Die Karten werden diese Woche verschickt und sind bereits für das Freundschaftsspiel am 5. September gegen den HC Davos gültig. Der HCAP freut sich bereits jetzt auf eine begeisterte Umarmung seiner Fans mit der Mannschaft, die das erste Heimspiel der Saison bestreiten wird.

