Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz National League HC Ambri-Piotta HCAP-Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2024/2025 und bekräftigt die Idee einer Kapitalerhöhung
HC Ambri-Piotta

HCAP-Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2024/2025 und bekräftigt die Idee einer Kapitalerhöhung

Ordentliche Generalversammlung 2025 der Aktionäre der Hockey Club Ambrì-Piotta

5. Oktober 20252 Mins read43
Share
Share

Ambrì. (PM HCAP) Heute fand die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Hockey Club Ambrì-Piotta SA statt – im Beisein des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

Anwesend oder vertreten waren 280’995 Aktien von insgesamt 423’356 (ohne die 39’278 eigenen Aktien der Gesellschaft, die nicht stimmberechtigt sind), was einer Teilnahmequote von 73 % entspricht.

Im Rahmen der Versammlung wurden die Finanzergebnisse der Saison 2024/2025 präsentiert, die mit einem Verlust abschliessen. Dieser reflektiert ein wirtschaftlich wie sportlich herausforderndes Umfeld, das sowohl die Einnahmen als auch die Betriebskosten des Clubs beeinflusst hat. Die operative Rechnung der HCAP A weist somit einen Verlust von CHF 379’197.– aus, verglichen mit einem Gewinn von CHF 357’000.– in der Saison 2023/24.

Der Generalversammlung wurde ebenfalls – zu Informationszwecken – das operative Ergebnis der gesamten Gruppe mitgeteilt (bestehend aus Valascia Immobiliare SA, Gottardo Events & Gastro SA, Future Sagl – inklusive der Bereiche Nachwuchs und Frauen – sowie Servizi Sagl). Die Gruppe schliesst mit einem operativen Gewinn von CHF 79’000.– ab, von dem jedoch Steuern und Zinsaufwendungen abgezogen werden müssen. Letztere stellen ein bekanntes, wiederkehrendes Problem für die Gruppe dar – zusätzlich zu den noch laufenden Rückzahlungen von Covid-Krediten, die jedoch um über CHF 720’000.– reduziert werden konnten.

An der Versammlung wurden die Gründe für die Verschlechterung der Jahresrechnung 24/25 im Vergleich zum Vorjahr erläutert. Dabei wurde jedoch betont, dass die Gruppe weiterhin in der Lage sei, ihre laufende Geschäftstätigkeit auszugleichen. Die endgültige Konsolidierung der Verschuldung verdeutlicht allerdings die Dringlichkeit einer frischen Kapitalzufuhr in Form einer Kapitalerhöhung. Im Hinblick auf laufende Verhandlungen wurde in Aussicht gestellt, dass in Kürze eine ausserordentliche Generalversammlung zu diesem Zweck einberufen wird.

Gleichzeitig hat der Verwaltungsrat eine Reihe von Massnahmen zur Kostenreduktion und Einnahmensteigerung beschlossen, mit dem Ziel, bereits im laufenden Jahr wieder ein positives operatives Ergebnis zu erreichen – im Sinne der positiven Entwicklung der Jahre 21/22, 22/23 und 23/24. Trotz der bekannten Herausforderungen bleibt der Hockey Club Ambrì-Piotta eine solide und tief in der Region und ihrer Fangemeinde verankerte Realität, die entschlossen ist, auch die kommenden Jahre erfolgreich zu meistern.

Im Rahmen der statutarischen Wahlen wurde der bisherige Verwaltungsrat mit Filippo Lombardi, Massimo Frigerio und Reto Sormani bestätigt. Neu hinzugekommen ist Patrick Albisetti aus Vacallo. In Anbetracht der laufenden Diskussionen wird die ausserordentliche Generalversammlung dazu aufgerufen, den Verwaltungsrat um ein fünftes Mitglied zu ergänzen. Als Revisionsstelle wurde die geschätzte Pluriaudit in Lugano bestätigt.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

78
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Capitals verlieren nach Overtime gegen Pustertal

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +HC Ambri-PiottaTransfermarkt Int.

Alex Formenton kehrt zurück ins Biancoblù-Trikot

Ambrì. (PM HC AP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Rückkehr...

By6. September 2025
HC Ambri-PiottaTransfermarkt Int.

Lukas Landry drei Jahre im Biancoblù

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung des...

By1. September 2025
HC Ambri-Piotta

HCAP: Lizenz 2025/26, Rekord von 5’500 Saisonkarten und Kapitalerhöhung

Ambrì. (PM HCAP) Der Verwaltungsrat des HCAP freut sich bekannt zu geben,...

By26. August 2025
HC Ambri-PiottaInjury list

Verletzungen: Isacco Dotti und Daniele Grassi fehlen Ambri monatelang

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta teilt mit, dass sich Isacco...

By25. August 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten