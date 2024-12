HCAP-Erneuerungen; Terraneo als Leihgabe an Visp

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Vertragsverlängerungen von Dario Bürgler, Diego Kostner, Dario Wüthrich und William Hedlund bekannt zu geben....

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Vertragsverlängerungen von Dario Bürgler, Diego Kostner, Dario Wüthrich und William Hedlund bekannt zu geben.

Dario Bürgler, der seine vierte Saison in der Leventina spielt, hat seinen Vertrag bei den Weiss-Blauen um eine Saison verlängert. In dieser Saison hat der Jahrgang ’87 in 28 Spielen bisher 12 Punkte (8 Tore und 4 Assists) erzielt und steht kurz davor, die 1000 Spiele in der National League zu übertreffen.

Diego Kostner, ein italienischer Stürmer mit Schweizer Lizenz, hat einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2026/2027 unterzeichnet. Der Jahrgang ’92 hat in seiner neunten Saison in der Leventina mit 47 Toren und 48 Assists insgesamt 356 Einsätze für die Weiss-Blau-Blauen gesammelt.

Dario Wüthrich, in seiner dritten Saison im weiss-blauen Trikot, hat seinen Vertrag um drei weitere Saisons verlängert. Der Jahrgang ’99 sammelte 98 Einsätze mit dem HCAP und 3 mit der Schweizer Nationalmannschaft.

William Hedlund, Stürmer des Jahrgangs 2002, hat seinen Vertrag mit der Leventina bis zum Ende der Saison 2026/2027 verlängert, mit einer Option zugunsten des Vereins für ein weiteres Jahr. Hedlund bestritt in dieser Saison 7 Spiele in der National League (1 Assist) und 13 in der Swiss League (4 Punkte).

Schliesslich gibt der Hockey Club Ambrì-Piotta bekannt, dass er den Verteidiger Simone Terraneo, Jahrgang 2004, mit einer B-Lizenz bis auf weiteres nach Visp ausgeliehen hat, damit er seinen Spielrhythmus wieder findet. Der Biancoblù Verein behält sich das Recht vor, den Spieler im Bedarfsfall jederzeit zurückzuholen. Terraneo wird Visp ab sofort zur Verfügung stehen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV