HC Tigers starten ins Eistraining

Dornbirn. (PM Tigers) Während die Kaderplanungen der Tigers weiter Form annehmen, ist die Mannschaft bereits mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison.

Der Großteil des Teams befindet sich derzeit im traditionellen Trainingscamp in Romanshorn, wo bis Sonntag die ersten intensiven Einheiten auf dem Eis absolviert werden. Es steht vor allem die Rückkehr aufs Eis nach der Sommerpause im Mittelpunkt.

Mit dabei sind neben mehreren Tryout-Spielern auch einige interessante Trainingsgäste. So nutzen Julian Metzler (EC VSV), Lenz Moosbrugger (Graz99ers) sowie NHL-Export David Reinbacher die Möglichkeit, gemeinsam mit den Tigern zu trainieren und sich auf die kommende Saison vorzubereiten.

Passend zum Start der Eisvorbereitung können die Verantwortlichen zwei weitere Vertragsverlängerungen vermelden. Mit Philipp Pöschmann und Simon Brunner bleiben zwei Spieler an Bord, die unterschiedliche Rollen im Team einnehmen, den eingeschlagenen Weg des Vereins aber gleichermaßen verkörpern.

Philipp Pöschmann geht bereits in seine zehnte Saison im Trikot der Tigers. Der gebürtige Wiener kam 2016 nach Vorarlberg und ist seither – mit Ausnahme eines kurzen Gastspiels beim EHC Lustenau in der Saison 2022/23 – eine feste Größe im Verein. In dieser Zeit absolvierte der routinierte Stürmer über 200 Pflichtspiele und entwickelte sich zu einem der erfahrensten Spieler im Kader.

Neben seinen Einsätzen für die Tigers sammelte Pöschmann auch wertvolle Erfahrung in der damaligen EBEL beziehungsweise der heutigen ICE Hockey League im Trikot der Dornbirn Bulldogs. Mittlerweile hat der Routinier seinen Lebensmittelpunkt längst nach Vorarlberg verlegt und zählt nicht nur sportlich, sondern auch menschlich zu den wichtigsten Führungspersönlichkeiten innerhalb der Mannschaft. Mit seiner Erfahrung und seiner ruhigen Art übernimmt er in der Kabine eine wichtige Rolle.

Am anderen Ende seiner Laufbahn steht Simon Brunner. Der erst 19-jährige Vorarlberger zählt zu jenen Spielern, die in den vergangenen Monaten einen bemerkenswerten Entwicklungsschritt gemacht haben. Ursprünglich war für den jungen Angreifer eine behutsame Heranführung an das Niveau der Alps Hockey League geplant. Durch zahlreiche Ausfälle im Kader erhielt Brunner jedoch deutlich mehr Eiszeit als ursprünglich vorgesehen – und nutzte diese Chance.

Mit viel Einsatzbereitschaft und Lernwillen arbeitete sich der Nachwuchsspieler einen Stammplatz im Team und feierte in der vergangenen Saison auch seinen ersten Treffer in der Alps Hockey League. Die Verantwortlichen sehen in Brunner einen Spieler mit großem Entwicklungspotenzial und sind überzeugt, dass er seinen eingeschlagenen Weg auch in der kommenden Saison fortsetzen und den nächsten Schritt machen wird.

Verabschieden müssen die Tigers hingegen Jesse Rantanen. Der Finne wird nach einer Saison im grün-weiß-schwarzen Trikot in seine Heimat zurückkehren und dort künftig in der zweithöchsten Spielklasse auflaufen.

Der HC Tigers bedankt sich herzlich bei Jesse Rantanen für seinen Einsatz, seine Professionalität und seinen Beitrag während der vergangenen Saison und wünscht ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute.

339 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro