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EC Bregenzerwald Hockey Tigers

HC Tigers: Altbekanntes Gesicht kehrt zurück

23. Juni 20261 Mins read78
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Janick Wernicke, EK Die Zeller Eisbären - © EKZ / Radlwimmer
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Dornbirn. (PM HC Tigers) Der erste Neuzugang für die kommende Saison ist gleichzeitig ein alter Bekannter: Janick Wernicke kehrt nach einem Jahr in Zell am See zurück zu den Tigers und verstärkt damit erneut den Angriff der Vorarlberger.

Ausgebildet bei den Vienna Capitals führte ihn sein Weg über die Okanagan Hockey Academy, mehrere Stationen in Norwegen sowie Nordamerika schließlich nach Vorarlberg. Zur Saison 2023/24 sicherten sich die Pioneers die Dienste des vielseitig einsetzbaren Angreifers.

In seinen beiden Jahren im Ländle entwickelte sich Wernicke hervorragend weiter. Insgesamt absolvierte er 46 Spiele in der win2day ICE Hockey League für die Pioneers Vorarlberg und sammelte dabei wertvolle Erfahrung auf höchstem nationalen Niveau. Gleichzeitig lief er 51-mal für den EC Bregenzerwald in der Alps Hockey League auf und verbuchte dabei 15 Tore sowie 15 Assists.

Der großgewachsene Rechtsschütze kann sowohl als Center als auch als Flügel eingesetzt werden und überzeugt vor allem durch sein Spielverständnis, seine Laufstärke und seine Vielseitigkeit. Eigenschaften, die ihn bereits während seiner ersten Zeit im Ländle zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft machten.

Zur Saison 2025/26 wechselte Wernicke zum Ligakonkurrenten Zell am See. Dort feierte er auf Anhieb den Gewinn der österreichischen Meisterschaft und absolvierte 42 Spiele für die Pinzgauer. Für die Verantwortlichen der Tigers ist die Rückkehr des Wieners ein wichtiges Signal. Wernicke kennt das Umfeld und viele seiner künftigen Mitspieler bereits bestens. Gleichzeitig befindet er sich weiterhin in einem Alter, in dem die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist.

Mit seiner Erfahrung aus der ICE Hockey League sowie knapp 100 Einsätzen in der Alps Hockey League bringt er trotz seiner erst 22 Jahre bereits ein bemerkenswertes Maß an Routine mit. Die Tigers freuen sich auf die Rückkehr von Janick Wernicke und sind überzeugt, dass er in der kommenden Saison eine wichtige Rolle im Team einnehmen wird.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Janick Wernicke @ Elite Prospects

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