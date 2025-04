HC Pustertal: Das Goalie-Duo steht fest!

Bruneck. (PM HCP) Der HC Pustertal eröffnet den Transfersommer 2025 zum Osterwochenende und dies mit der Lüftung des „Mistero Pasquale“:

Mit großer Freude verkündet die sportliche Leitung des HCP die Vertragsverlängerung seines Torhüters Eddie Pasquale!

Der Kanadier kam Ende Oktober nach Bruneck und ersetzte den enttäuschend agierenden Olivier Roy nicht nur, sondern spielte sich in die Herzen der Fans und in die Bestenlisten der ICE-Goalies. Natürlich profitierte Pasquale dabei von seiner immensen Erfahrung und Klasse, die er just in den richtigen und wichtigen Momenten der Saison auspacken konnte.

Edward Robert Nito (“Eddie”) Pasquale kann auf eine aufregende Karriere mit NHL, AHL, KHL – Vergangenheit sowie die olympischen Spiele 2022 in Peking blicken. Diese Erfahrung gepaart mit einer hochprofessionellen Einstellung wird weiterhin dem HC Pustertal zu Gute kommen.

Der 34-jährige bleibt trotz mehrerer Angebote aus europäischen Spitzenligen dem HC Pustertal treu, für den Sommer 2026 wurde überdies eine Option zu einer weiteren Vertragsverlängerung ausgearbeitet.

Mit dem Verbleib des Leistungsträgers, Publikumslieblings und Führungsspielers zugleich gibt es beim HC Pustertal eine Neu-Ausrichtung auf der Backup-Position. Dort erhält JAKOB RABANSER das Vertrauen. Nach einer starken ALPS-Saison 2023/24 verletzte sich der groß gewachsene Sterzinger beim Sommertraining (mit dem HCP) schwer und verpasste die gesamte letzte Spielzeit. Mit unbändigem Willen kämpfte sich Rabanser zurück und kehrte unter der Anleitung von Athletik Coach Renè Baur, Goalie Coach Thomas Tragust und Physiotherapeutin Andrea Eder mit den Wölfen auf das Eis zurück. Für den 24-jährigen ist das schwarz-gelbe Trikot keine Neuheit, mehrmals wurde er bereits für den HCP nominiert, neben einigen Backup-Einsätzen auch einmal als „Einser“ in der Saison 2021/22.

Keinen Vertrag mehr erhält Andreas Bernard. Der Kalterer war 2 Jahre lang wertvolle Stütze in Tor und Kabine, der HC Pustertal möchte sich bei „Andy“ für dessen Einsatz bedanken und wünscht weiterhin nur das Beste!

Eddie Pasquale: „Ich hatte eine richtig tolle Zeit beim HCP und habe jeden Moment mit unserem Team sehr genossen. Ich habe eine großartige Arena mit fantastischen Fans, die uns immer bedingungslos und sehr leidenschaftlich unterstützt haben, vorgefunden und bin auf einen Verein getroffen, der hochprofessionell arbeitet. Aus diesen Gründen habe ich mich entschlossen, nach Bruneck zurückzukehren. Ich möchte meinen Beitrag leisten, dass wir noch mehr Spiele gewinnen und in den Playoffs den nächsten Schritt machen. Ich kann es kaum erwarten, wieder vor euch Fans aufzulaufen und in die neue Saison zu starten!“

Jakob Rabanser: „Ich verfolge den HCP schon seit vielen Jahren und es war immer mein Ziel und zeitgleich ein Traum, eines Tages Teil der Wölfe-Familie zu sein. In den letzten Jahren durfte ich bereits ein wenig reinschnuppern und habe dabei viel mitgenommen. Auch wenn ich letztes Jahr von einer Verletzung ausgebremst wurde, konnte ich viel lernen. Jetzt freue ich mich riesig auf die neue Herausforderung. Ich werde hart an mir arbeiten, um dem Team bestmöglich zu helfen – gemeinsam wollen wir eine starke und erfolgreiche Saison spielen!“

Präsident Erich Falkensteiner: „Mit der Vertragsverlängerung von Eddie Pasquale ist es unserer sportlichen Führung um Patrick Bona gelungen, einen Weltklasse-Torhüter an unseren Verein zu binden, welcher letzte Saison zu einem wahren Puschtra Publikumsliebling geworden ist und mit starken Leistungen überzeugen konnte. Pasquale wird zusammen mit Jakob Rabanser ein Tandem bilden, welches so auf der Torhüter-Position unsere absolute Wunschlösung war. Mit Rabanser als Back-Up in die neue Saison zu gehen, war keine Entscheidung gegen Andy Bernard, bei welchem ich mich herzlich für die vergangenen beiden Jahre im schwarz-gelben Trikot bedanken möchte, sondern eine Entscheidung in die langfristige Perspektive unseres Vereins.“

