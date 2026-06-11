HC Milano nimmt Fahrt auf: Doug Shedden neuer Headcoach, Sportchef, Goaliecoach und erster Spieler verpflichtet

Mailand. (EM) Beim jüngsten Mitglied in der multinationalen Icehockey League, dem HC Milano, nehmen die Personalplanungen Fahrt auf.

Am heutigen Donnerstag präsentierte der Klub aus der Modestadt mit Doug Shedden einen international anerkannten und erfahrenen neuen Headcoach. Shedden übernahm im Laufe der letzten Saison das Traineramt beim HC Bolzano. Nun bleibt er der Liga erhalten.

Die Karriere

Auch als Spieler war Shedden ein Akteur von großer Qualität: Er stand acht Spielzeiten lang zwischen 1981 und 1991 in der NHL auf dem Eis und kam dabei auf insgesamt 416 Einsätze und 325 Scorerpunkte. In der Saison 1991/92 absolvierte er seine einzige europäische Station, die genau in der Serie A und der Alpenliga mit dem Trikot von Bozen begann (30 Einsätze, 23 Tore und 20 Assists) und in der Schweiz bei Davos endete. Nach dem Karriereende als Spieler begann er sofort seine Laufbahn als Trainer und führte die Wichita Thunder (CHL) 1994 und 1995 zu zwei aufeinanderfolgenden Meistertiteln. Bis 2005 arbeitete er stets als Head Coach in der CHL (wo er zwei weitere Titel gewann), in der ECHL, der UHL sowie von 2003 bis 2005 in der AHL.

Anschließend startete seine lange europäische Trainerkarriere, die ihn zunächst nach Finnland führte: Dort trainierte er HIFK, Jokerit (mit denen er die Silbermedaille in der Liiga gewann) sowie ein Jahr lang auch die finnische Nationalmannschaft, mit der er eine WM-Bronzemedaille errang. Zwischen 2008 und 2014 stand er in der Schweiz an der Bande des EV Zug und gehörte zudem zum Trainerstab der kanadischen Nationalmannschaft, mit der er 2012 als Head Coach den Spengler Cup gewann. Nach einem kurzen Engagement in der KHL bei Medveščak Zagreb ersetzte er am 27. Oktober 2015 Patrick Fischer auf der Trainerbank des HC Lugano, wo er fast zwei Spielzeiten blieb. Am 22. Dezember 2017 übernahm er das Traineramt in Ingolstadt in der DEL: In Bayern blieb er ganze fünf Jahre, ehe er seinen Weg in die Slowakei fortsetzte, zu Banská Bystrica. Nach etwas mehr als einer Saison kehrte er nach Deutschland zurück, diesmal nach Iserlohn, wo er die Mannschaft von November 2023 an sowie über die gesamte Saison 2024/25 hinweg betreute. Im Oktober 2025 war er vom Vaasan Sport in der finnischen Liiga verpflichtet worden, bei dem er jedoch im Dezember seinen Rücktritt einreichte und sich somit für Italien entschied. Beim HC Bozen löste er Kurt Kleinendorst ab.

Sakari Lindfors – Torwarttrainer / Assistenztrainer

Der Finne Sakari Lindfors wird als Torwart- und Assistenztrainer fungieren.

Der Verein hat die sportliche Leitung an der Bande damit zwei Persönlichkeiten anvertraut, die über umfangreiche internationale Erfahrung verfügen und auf eine Laufbahn in der NHL, der SM-Liiga sowie europäischen Spitzenligen zurückblicken können.

Der am 27. April 1966 in Helsinki geborene Lindfors zählt zu den angesehensten Persönlichkeiten des finnischen Eishockeys. Während des Großteils seiner Karriere war er Stammtorhüter bei HIFK; er absolvierte über 500 Ligaspiele, wurde mehrfach in die Nationalmannschaft berufen und gewann dabei unter anderem Olympia-Silber (1988) sowie Silber bei der IIHF-Weltmeisterschaft (1992). Nachdem er 1988 in der achten Runde von den Quebec Nordiques gedraftet worden war (an 150. Stelle), spielte er zudem für Färjestad BK in Schweden, die Graz 99ers in Österreich sowie in der Saison 1999/2000 für den H.C. Milano von Alvise di Canossa – jenem Jahr, in dem das Team im „Exil“ am Italo-French Cup teilnahm. Seine Trikotnummer 35 wurde von HIFK gesperrt, und 2005 wurde er in die finnische Hockey Hall of Fame aufgenommen. Nach dem Ende seiner Spielerkarriere im Jahr 2002 schlug er eine Laufbahn als Torwarttrainer ein – mit Stationen in Finnland (HIFK), Russland (Torpedo Nischni Nowgorod und Lada Toljatti), China (Kunlun), Österreich (Villach), Deutschland (Ingolstadt) und zuletzt drei Spielzeiten lang in Norwegen (Stavanger Oilers).

„Als Doug mich anrief“, erklärt Lindfors, „musste ich nicht lange überlegen: Ich weiß, wie er arbeitet, und wir hatten schon früher einen guten Draht zueinander. Es ist eine großartige Herausforderung in einer hervorragenden Liga. Außerdem habe ich gute Erinnerungen an mein Jahr in Mailand; ich freue mich …“

Ungar Viktor Szélig wird Sportchef

Der Milano Hockey Club gibt die Ernennung von Viktor Szélig zum Sportdirektor des Vereins bekannt.

Der am 22. September 1975 in Dunaújváros (Ungarn) geborene Szélig ist eine äußerst erfahrene Führungskraft im Sportbereich. Er leitete zehn Jahre lang die Geschicke von Fehérvár AV19 in der ICE Hockey League – einem Verein, der in den vergangenen sechs Spielzeiten jeweils die Playoffs erreichte.

Als Spieler debütierte Szélig 1992 im Alter von nur 17 Jahren in der ungarischen Nationalmannschaft. Er trug über zwei Jahrzehnte lang das Trikot seines Landes, nahm an 21 IIHF-Weltmeisterschaften teil und fungierte schließlich als Mannschaftskapitän. Der Höhepunkt seiner internationalen Karriere war das Jahr 2008, als er Ungarn zum historischen Aufstieg in die höchste WM-Division führte – der ersten Teilnahme des Landes auf diesem Spitzenniveau seit 1939.

Auf Vereinsebene spielte er zwölf Saisons lang für Dunaújváros in der ungarischen Liga und gewann zwei nationale Titel, bevor er nach Frankreich wechselte. Dort absolvierte er acht Spielzeiten bei den Diables Rouges de Briançon in der Ligue Magnus, die er 2012 gewann.

Nach seinem Karriereende als Spieler im Jahr 2015 wechselte Szélig ins Management und übernahm 2016 die Rolle des General Managers bei Fehérvár AV19 – eine Position, die er bis zum Ende der vergangenen Saison innehatte. Unter seiner Führung etablierte sich der ungarische Klub als einer der Vorzeige-Vereine der Liga. Regelmäßige Playoff-Teilnahmen, der Einzug ins ICEHL-Finale in der Saison 2021/22, zwei Qualifikationen für die Champions Hockey League, sowie – in seiner letzten Saison – eine bemerkenswerte Aufholjagd vom zehnten Platz bis ins Halbfinale.

Sein Beitrag zur Entwicklung des internationalen Eishockeys wurde 2023 von der IIHF gewürdigt, die ihm den Richard „Bibi“ Torriani Award verlieh – eine Auszeichnung für Persönlichkeiten, die die Entwicklung des Sports auch außerhalb der traditionellen Eishockey-Großmächte maßgeblich geprägt haben.

„Ich freue mich riesig darauf, loszulegen“, sagte Szélig. „Das Projekt ist spannend, und die Mannschaft, die wir aufbauen, wird konkurrenzfähig sein. Ich erinnere mich noch lebhaft an die Hunderte rot-blauer Fans, die 2005 beim Continental Cup in Székesfehérvár dabei waren – das waren damals die Vipers. Mailand ist eine Stadt mit enormem Eishockey-Potenzial.“

Erste Verpflichtung: Italienischer Nationalspieler Nick Saracino nun Mailänder

Der Stürmer wird das Mailänder Team verstärken. Der 34-Jährige kommt vom HC Pustertal.

Saracino ist ein Stürmer mit einem ausgeprägten Torriecher, der sowohl als Center als auch als Flügelstürmer eingesetzt werden kann. Im Laufe der Jahre hat er sich als echte Herausforderung für gegnerische Abwehrreihen erwiesen.

Der neue Angreifer nahm in der zurückliegenden Saison für Italien an den olympischen Spielen und an der WM teil.

Die Karriere von Nick Saracino

Nach seiner College-Zeit in der NCAA debütierte Saracino 2015 in der AHL. Bis 2021 spielte er abwechselnd in der zweithöchsten nordamerikanischen Liga (78 Spiele, 18 Punkte) und der ECHL (183 Spiele, 147 Punkte). 2021 begann sein Europa-Abenteuer mit dem Wechsel zum HKM Zvolen in der Slowakei, wo er seine Qualitäten als Torjäger unter Beweis stellte und in 61 Spielen 39 Punkte (22 Tore, 17 Assists) sammelte. Ein Jahr später zog es ihn nach Asiago, um mit den „Giallorossi“ in der ICEHL anzutreten. In drei Saisons und 97 Spielen gehörte er stets zu den besten Scorern seines Teams und verbuchte 33 Tore und 46 Assists. In dieser Saison debütierte er zudem unter Trainer Jukka Jalonen für die italienische Nationalmannschaft. In der vergangenen Saison stieß er mit dem HC Pustertal bis ins Finale vor. 11 Tore und 19 Assist in 54 Spielen verbuchte er für den HCP.

112 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro