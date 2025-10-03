Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
HC Landsberg RiverkingsTransfermarkt Int.

HC Landsberg und Co-Trainer Dominic Weis gehen getrennte Wege

3. Oktober 20251 Mins read46
Dominic Weis - © HCL
Landsberg. (PM HCL) Der HC Landsberg und Co-Trainer Dominic Weis haben sich darauf verständigt, die Zusammenarbeit zu beenden.

Dies ist das Resultat eines gemeinsamen Gesprächs des Trainerteams und der sportlichen Leitung.

Vizepräsident Michael Grundei erklärt dazu: „Wir bedanken uns bei Dominic für die stets vertrauensvolle und sehr gute Zusammenarbeit. Manchmal merkt man nach einer gewissen Zeit, dass es – obwohl man sich gegenseitig sehr schätzt – in der täglichen Zusammenarbeit im Trainerteam nicht mehr so reibungslos läuft wie zuvor. Die war jetzt zwischen Martin Hoffmann und Dominic Weis der Fall. Es ist dann besser, getrennte Wege zu gehen. Das ist natürlich sehr schade, denn Dominic war ein wichtiger Teil des Teams. Wir wünschen “Whitee” von Herzen alles Gute und bedanken uns für das Herzblut und das Engagement, das er in die tägliche Arbeit für unseren Verein eingebracht hat.“

Der HC Landsberg blickt dankbar auf die gemeinsame Zeit zurück und wünscht Dominic für seine sportliche wie private Zukunft nur das Beste.

44
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Previous post Fribourg-Gottéron verlängert den Vertrag mit Loic Galley

