HC Landsberg Riverkings verpflichten Ex-Nationalspielerin Julia Zorn als hauptamtliche Nachwuchstrainerin

Landsberg. (PM HCL) Dank der zusätzlichen außerordentlichen Unterstützung des Hauptsponsors 3C-Carbon Group AG ist es den Riverkings gelungen, neben Marcel Juhasz eine zweite hauptamtliche Trainerin für die Nachwuchsabteilung zu verpflichten.

Die ehemalige Spielführerin der Deutschen Nationalmannschaft und Olympiateilnehmerin Julia Zorn wird in Zukunft ihre Schlittschuhe für das Trainerteam schnüren. Der HC Landsberg setzt damit konsequent seinen Weg fort, den eigenen Nachwuchs bestmöglich auszubilden.

Julia Zorn, die im Sommer aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, kann auf eine außerordentlich erfolgreiche Karriere zurückblicken. Sie hat den Nachwuchsbereich der Wanderers Germering durchlaufen und wechselte 2007 zum damaligen EV Landsberg 2000 und war in der Saison 2007-2008 dort Stammtorhüterin der U 18 Mannschaft und spielte am Ende dieser Saison auch als Torhüterin die U 18 WM. Danach folgte ein etwas ungewöhnlicher Schritt. Julia spielte von nun an im Feld und stand seit der Saison 2008-2009 als Feldspielerin im Kader der Deutschen Frauen Nationalmannschaft. Im weiteren Verlauf ihrer Karriere nahm sie an neun Weltmeisterschaften, drei Olympiaqualifikationsturnieren und 2014 an den olympischen Winterspielen in Sotschi teil. Viele Jahre war sie Kapitän der Nationalmannschaft. Als Spielerin des ESC Planegg errang sie 8 Deutsche Meistertitel und wurde fünfmal Topscorerin der Frauenbundesliga.

Während ihrer Zeit in der Sportkompanie der Bundeswehr bereitete sie sich auf das Leben nach der aktiven Karriere vor: Sie studierte Sportwissenschaften und schloss nach dem Bachelorstudium auch ein Masterstudium in Trainingslehre und Diagnostik ab. Julia Zorn besitzt C-Trainerlizenz und begleitete als Trainerin der U 16 und U 18 Nationalmannschaft bei Lehrgängen in Füssen.

Gemeinsam mit dem Hauptsponsor sind die Riverkings sind sehr stolz, dass Julia Zorn nun als hauptamtliche Trainerin in Landsberg unter Vertrag genommen werden konnten. Der Kontakt zu ihr

bestand bereits mehrere Monate. Die endgültige Verpflichtung konnte aber erst nach Ablaufen ihres Bundeswehrvertrages zum 1.10. erfolgen und war auch nur möglich durch die großzügige Unterstützung des Hauptsponsors, der 3C-Carbon Group AG, und des Fördervereins Eishockey Nachwuchs Landsberg.

Julia Zorn wird als Headcoach die U11 Mannschaft übernehmen. Außerdem wird sie den Athletikbereich leiten und zusammen mit Marcel Juhasz für die Rekrutierung, die Laufschule und die U7 und U 9 Mannschaft zuständig sein, Weitere Aufgabengebiete sind der Social Media Bereich und die Förderung speziell der weiblichen Athletinnen.Im Landsberger Eishockey haben weibliche Nachwuchsspielerinnen inzwischen schon Tradition. Seit 2005 haben mit Manuela Anwander, Julia Zorn, Carina Strobel, Franziska Brendel und Katharina Häckelsmiller fünf Damen den Sprung in die Deutsche Nationalmannschaft geschafft. Mit Nele Egger, Anna Kindl und Anabel Seyrer durchlaufen im Moment wieder 3 Nachwuchsspielerinnen der Riverkings die U-Nationalmannschaften des DEB.

Dazu Vizepräsident Stefan Schindler: „Ein Großer Dank geht von meiner Seite an die 3C-Carbon Group AG, an Herrn Karsten Jerschke und Herrn Christoph Kruse. Ohne deren großartiges Engagement wäre diese Top- Verpflichtung nicht möglich gewesen! Mit der Unterstützung bei dieser Personalie zeigt unser Hauptsponsor wieder einmal, dass er ein überaus verlässlicher Partner für die Jugendarbeit im Sport in Landsberg ist. Für das soziale Engagement am Ort ihres Firmensitzes können wir uns gar nicht genug bedanken. Ein zweiter wichtiger Unterstützer war unser Förderverein um Nina Greisinger, der diese Verpflichtung mit ermöglicht hat. Wir sind froh mit Julia eine absolute Fachfrau für unsere Nachwuchsabteilung gewinnen zu können. Neben Ihrer sportlichen Expertise wird sie ihre langjährige Erfahrung im Social-Media Bereich unseres Ausrüstungspartners Bauer Hockey Deutschland auch bei uns einbringen. Zudem sind wir sehr froh mit Julia die ideale Person gefunden zu haben, um unsere weiblichen Athletinnen zu betreuen. Durch ihre langjährige Nationalmannschaftskarriere, die beim EV Landsberg 2000 in der Saison 2007-2008 begann und erst diesen Sommer endete, sind wir absolut überzeugt, dass wir als HC Landsberg Riverkings auch in der Zukunft regelmäßig Spielerinnen für die DEB-Auswahl entwickeln können.“

Christoph Kruse 3C Carbon AG: „Natürlich liegt uns die sportliche Entwicklung des HC Landsberg sehr am Herzen! Als Unternehmen arbeiten wir daran, für unsere Kunden Produkte und Komponenten auf Top-Level herzustellen. Wir wissen, dass dazu die Ausbildung unserer hervorragenden Mitarbeiter von zentraler Bedeutung ist. Genauso ist es bei den Riverkings. Um nachhaltig erfolgreich zu sein, braucht es eine gute Ausbildung der jungen Sportler. Als starker und verlässlicher Partner sind wir sehr gerne bereit unseren Teil dazu beizutragen. Wir wünschen Julia Zorn bei ihrer Aufgabe alles Gute!“

Statement Julia Zorn: „Ich bin sehr froh hier bei den Riverkings in meine Trainerlaufbahn starten zu können. Da ich hier in Landsberg schon im Nachwuchs gespielt habe, freut es mich umso mehr, dass ich hier nach meiner aktiven Laufbahn in einen neuen Lebensabschnitt starten darf. Mit Begeisterung werde ich meine neuen, interessanten und vielfältigen Aufgabengebiete in Angriff nehmen, um die Kinder und Jugendlichen, sowie auch den Verein nach vorne zu bringen.“

Kompletter Trainerstab der Nachwuchsabteilung der Riverkings:

Sportliche Leitung U17 + U 20: Sven Curmann

Head Coach U 20: Markus Kiefl

Head Coach U 17: Martin Hoffmann

Sportliche Leitung U 7 bis U 15: Marcel Juhasz

Coach U 15 (zwei Teams): Marcel Juhasz, Markus Rose, Oli Koslowski

Coach U 13: Dominic Erdle, Stephan Sailer

Coach U 11: Julia Zorn, Crispin Heringer

Coach U 9, U 7 und Laufschule: Marcel Juhasz, Julia Zorn, Bernd Jähnichen

Weitere Helfer: Sabrina Merkle, Christian Merkle, Frantisek Wagner, Nico Miedl, Andreas Geisberger, Markus Koch

Spezial Coaches:

Goalie Coach: Michael Falkenberger (DEB-Lizenz), Marcel Juhasz (DEB-Lizenz), Emanuel Geiger, David Blaschta

Skills Coach: Marcel Juhasz (DEB-Lizenz)

Athletik Coach: Julia Zorn (Master)