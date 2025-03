HC Fribourg-GottÃ©ron: We are back

Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-Gottéron AG freut sich, ihre Teilnahme am Spengler Cup 2025 bekannt zu geben.

Als Titelverteidiger startet der Klub mit grossen Ambitionen in das traditionsreiche Turnier und tritt bereits zum vierten Mal in seiner Geschichte in Davos an.

Die Ausgabe 2024 hat eindrucksvoll gezeigt, dass dieser Wettbewerb dem Verein und dem Kanton eine einzigartige Bühne bietet – sowohl auf als auch neben dem Eis.

Fribourg-Gottéron freut sich darauf, seine Fans sowie alle Eishockeybegeisterten während der festlichen Jahreszeit erneut willkommen zu heissen.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Verein nicht für den Ticketverkauf der Veranstaltung zuständig ist.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV