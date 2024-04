HC Fribourg-GottÃ©ron: Der grosse Nervenkitzel

Fribourg. (PM HCFG) Die Saison 2023-2025 stand sowohl hinter den Kulissen als auch auf dem Eis für grosse Befriedigung. Der Verein hat sich für...

Fribourg. (PM HCFG) Die Saison 2023-2025 stand sowohl hinter den Kulissen als auch auf dem Eis für grosse Befriedigung.

Der Verein hat sich für die Halbfinals qualifiziert und dabei weit über die Kantonsgrenzen hinaus für grosse Begeisterung gesorgt.

Die HC Fribourg-Gottéron AG dankt allen Fans, allen Freiwilligen, allen Partnern und der ganzen Gottéron-Familie, dass sie dem Verein in der Saison 2023-2024 zur Seite gestanden haben. Die letzten zwölf Monate waren sehr befriedigend. Angefangen bei den Zuschauerzahlen in der BCF Arena: 33 Heimspiele, davon 33 Mal ausverkauft. Die Treue der Fans, aber auch der Partner erwies sich als beständig. Symbolische Momente wie das 1000. Spiel von Julien Sprunger oder auch die Bekanntgabe der Teilnahme am Spengler Cup 2024 haben sich in die Köpfe eingebrannt.

Sportlich gesehen hat das Team den zweiten Platz in der regulären Saison erreicht. Marcus Sörensen wurde als bester Torschütze der National League ausgezeichnet und die Mannschaft qualifizierte sich für die Champions League 2024-2025.

Als Gottéron im Playoff-Viertelfinale Lugano ausschaltete, qualifizierte sich das Team zum zweiten Mal in den letzten drei Jahren für das Halbfinale der Meisterschaft. Nur zwei weitere Teams der National League weisen eine ähnliche Bilanz auf. Trotz eines anfänglichen Sieges schied Gottéron im Halbfinale aus. Die Playoff-Bilanz wird nun eingehend analysiert, um weitere Fortschritte zu erzielen.

Anlässlich der Saisonabschlussfeier überreichte die HC Fribourg-Gottéron AG folgende Trophäen:

Paul-André Cadieux Trophäe für den besten Verteidiger: Ryan Gunderson

Jean Lussier Trophäe für den besten Stürmer : Marcus Sörensen

Bykov-Khomutov Trophäe (MVP): Reto Berra

Gaston Pelletier Trophäe für den von den Trainern gewählten verdienstvollsten Spieler: Maximilan Streule

Laurent Haymoz Trophäe für eine Symbolfigur des Vereins: Andrei Bykov

Die HC Fribourg-Gottéron AG möchte Andrei Bykov für seine Treue und sein Engagement für den Verein danken. Die Nummer 89 wurde im Verein ausgebildet, hat 803 Spiele für die Drachen bestritten, 484 Punkte erzielt und die Geschichte von Gottéron massgeblich geprägt. Gottéron ist sehr stolz darauf, seit 1990 bis zum heutigen Tag auf das Talent und die Leidenschaft von Slava Bykov und Andrei Bykov zählen zu können. In der BCF Arena wird es für sie immer einen Platz geben. Nebst dem Karriereende von Andrei Bykov verzeichnet der Verein auch den Abgang von Mauro Jörg. Auch ihm möchten die Vereinsverantwortlichen an dieser Stelle ihren Dank für seinen grossen Einsatz aussprechen. Ein besonderes Dankeschön geht ebenfalls an Olivier Sugnaux, den langjährigen und engagierten Materialchef. Der Klub wünscht ihm alles Gute für seine Zukunft.

Der Verein zeigt sich auch mit den Ergebnissen der anderen Mannschaften zufrieden. Die Ladies haben in ihrem ersten Jahr in der Eliteklasse den Klassenerhalt gesichert und sich in der zweiten Saisonhälfte immer mehr gesteigert. Zur Erinnerung: Fribourg-Gottéron ist der einzige Verein in der Westschweiz, der sowohl eine Herren- als auch eine Damenmannschaft in der Eliteklasse stellt.

Bei den Junioren stellt die Bronzemedaille der U20-Elite das Highlight der Meisterschaft dar. Insgesamt gab es in den verschiedenen Kategorien zahlreiche positive Entwicklungen. Auf allen Ebenen trägt der Einsatz jedes Einzelnen Früchte.

Die HC Fribourg-Gottéron AG freut sich, Sie bei verschiedenen Anlässen in der BCF Arena begrüssen zu dürfen.

21. April: Unihockey-Superfinal

3.-4.-5. Mai: Dragon’s weekend

24.-25. Mai: Bellarena-Konzerte

14. Juni bis 14. Juli: FanZone Euro2024

Die HC Fribourg-Gottéron AG bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich für die Saison 2023-2024 und freut sich, Sie bald wiederzusehen, um gemeinsam weitere Emotionen zu teilen.