HC Fribourg-GottÃ©ron AG: Ein erster Titel auf dem Eis â€“ und Erfolge hinter den Kulissen

Fribourg. (PM HCFG) Die Saison 2024/25 wird als historisches Kapitel in die Annalen der HC Fribourg-Gottéron AG eingehen.

Am 31. Dezember 2024 errangen die Drachen mit dem Gewinn des Spengler Cups ihren ersten bedeutenden Titel. Ein sportlicher Triumph, der von erfreulichen Entwicklungen auf struktureller, finanzieller und organisatorischer Ebene begleitet wurde.

Anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch, 2. Juli 2025, präsentierte die Vereinsführung eine rundum positive Bilanz. Zum zweiten Mal in Folge war die BCF Arena bis auf den letzten Platz ausverkauft – über 314’000 Zuschauerinnen und Zuschauer strömten während der Saison ins Stadion. Möglich wurde dies dank zweier Kapazitätserweiterungen im Saisonverlauf. Bemerkenswert ist zudem, dass alle 7500 Saisonabonnements vergriffen waren – ein weiterer Beleg für die starke Bindung zwischen Verein und Publikum.

Einzigartige Erlebnisse

Gestützt auf eine erfolgreiche Playoff-Kampagne und eine präzise orchestrierte Gastronomie erzielte der Verein einen Rekordumsatz von über 34 Millionen Franken. Der Reingewinn belief sich auf knapp 880’000 Franken. Der Überschuss aus dem Gastronomiebereich finanzierte erneut sämtliche Investitionen in den Nachwuchsbereich – eine Bestätigung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Vereinsmodells. Doch nicht nur der Sport begeisterte: Die Rekordkulisse beim Spiel der Gottéron Ladies, ein Benefizspiel, die Würdigung verdienter Klublegenden, gut funktionierende soziale Medien sowie Führungen durch die Arena haben die Nähe zwischen Verein und Fans weiter gestärkt. Diese Entwicklung wird durch eine weiter fortschreitende Digitalisierung zusätzlich gestärkt.

Auch als Veranstaltungsort konnte sich die BCF Arena profilieren – als Bühne für grosse Emotionen und vielfältige Events. Höhepunkte waren unter anderem das Unihockey-Superfinale, die Bellarena-Konzerte, Art on Ice, die Fan-Zone zur Euro 2024 und die Swiss Ice Hockey Games. Die stetig steigende Zahl an Seminaren in der Arena zeugt von ihrer wachsenden Bedeutung als multifunktionaler Begegnungsort.

Erfolgreiche Teams

Die sportliche Leitung bewies in der abgelaufenen Saison Mut: Nach einem enttäuschenden Saisonstart und der Trennung von Headcoach Pat Emond übernahm Lars Leuenberger das Zepter – mit durchschlagendem Erfolg. Unter seiner Führung gelang der Triumph am Spengler Cup sowie der Vorstoss bis ins Playoff-Halbfinale. Unvergessen bleibt der Sieg im siebten Viertelfinalspiel in Bern. Auch die Frauenmannschaft wusste zu überzeugen: Nach dem gesicherten Ligaerhalt folgte der Gewinn der Silbermedaille im Schweizer Cup. Im Nachwuchsbereich stimmen alle Indikatoren zuversichtlich: Die Teams U20, U17 und U15 Elit erzielten beachtliche Resultate, das erste Dragons Camp war ein voller Erfolg, und das kantonale Nachwuchsprojekt wird zur kommenden Saison weiter ausgebaut. Der Nachwuchs bleibt das Herzstück der Vereinsstrategie.

Ein Verwaltungsrat mit sieben Mitgliedern

Zur Steigerung der Agilität wurde der Verwaltungsrat von neun auf sieben Mitglieder reduziert. In diesem Zusammenhang traten Lukas Gerber, Pascal Gross und Philippe Henguely zurück. Neu gewählt wurde Mike Baur. Präsident Hubert Waeber wurde im Amt bestätigt – kündigte jedoch an, dass die Saison 2025/26 seine letzte als Vereinspräsident sein werde.

Alle übrigen Traktanden wurden von den Aktionärinnen und Aktionären an der Generalversammlung in der BCF Arena gutgeheissen. Der vollständige Bericht (Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, Verkauf, Finanzen, Profisport, Nachwuchs, Gastronomie, Infrastruktur, Kommunikation & Marke) zur ordentlichen Generalversammlung 2025 der HC Fribourg-Gottéron AG kann [hier] eingesehen werden.

