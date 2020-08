HC Davos: Zuversicht, auch wenn noch vieles unklar ist

Davos. (PM HCD) Wie Sie sicher erfahren haben, hat der Bundesrat am letzten Mittwoch entschieden, ab Oktober Grossanlässe mit mehr als tausend Besuchern wieder...

Davos. (PM HCD) Wie Sie sicher erfahren haben, hat der Bundesrat am letzten Mittwoch entschieden, ab Oktober Grossanlässe mit mehr als tausend Besuchern wieder zu erlauben. Neben strengen Schutzmassnahmen müssen die Veranstalter vorgängig eine Bewilligung des jeweiligen Kantons einholen. Dazu will der Bund mit den Kantonen in den nächsten zwei Wochen einheitliche Kriterien erarbeiten.

Aufgrund dieser Entscheidung trafen sich am letzten Freitag die Clubs der National League & Swiss League zu einer ausserordentlichen Ligaversammlung, um über die Konsequenzen und nächsten Schritte zu beraten. Die Clubs beschlossen, den Saisonstart der National League auf den 1. Oktober zu verschieben. Zusammen mit umfassenden Schutzmassnahmen wie Maskenpflicht, Sitzplatzpflicht, Registrierungspflicht und Contact Tracing wird ein sicherer Matchbesuch dann wieder möglich sein.

In Davos bleibt es infolge der letzten Umbau-Etappe am Eisstadion Davos beim geplanten ersten Meisterschafts-Heimspiel vom 17. Oktober, bzw. dem geplanten Heimspiel in der Champions Hockey League vom 14. Oktober. Sobald der definitive Spielplan offiziell bestätigt ist, werden wir auf unserer Webseite darüber informieren.

Sicherheit für Dauerkartenbesitzer

Mit den neusten Entscheiden des Bundesrates und der Liga wissen wir nun, dass die Saison wie geplant im Oktober starten wird. Mit einer Saisonkarte haben Sie einen der limitierten Sitzplätze auf sicher. Sobald wir vom Kanton die erlaubte Stadion-Auslastung erhalten haben, werden alle übrigen Plätze in den freien Verkauf gelangen.

Noch viele offene Fragen zur Stadionauslastung

Der Hockey Club Davos hat in den letzten Wochen in enger Zusammenarbeit mit Experten der medizinischen Kommission von Swiss Ice Hockey, dem Stadionbetreiber und weiteren Fachleuten, wie z.B einer Firma, die auf professionelle Desinfektion von Innenräumen spezialisiert ist, ein umfangreiches Schutzkonzept erarbeitet. In diesem wurden für alle Bereiche wie Sport, Trainingsbetrieb, Spielbetrieb, Gastro, Medien, An- und Abreise, etc. detaillierte Konzepte ausgearbeitet, die nun zusammen mit dem Kanton Graubünden geprüft und weiter punktuell verfeinert werden.

Aufgrund all dieser Massnahmen wird der Kanton Graubünden entscheiden können, wie viele Zuschauer die Spiele im Eisstadion Davos besuchen dürfen. Ziel ist, sowohl den Sportlern, als auch den Zuschauern einen möglichst sicheren Matchbesuch anzubieten.

Auch beim Spengler Cup sind noch viele Fragen offen. Neben der wirtschaftlichen Planung mit weniger Zuschauern im Stadion, laufen im Moment auch Diskussionen über Reisebeschränkungen und Schutzkonzepte für die ausländischen Teilnehmermannschaften, oder über den Hospitality- und Fanbereich ausserhalb des Stadions. Auch hier wird der Hockey Club Davos nun das Gespräch mit dem Kanton suchen, um baldmöglichst eine gewisse Planungssicherheit zu erhalten.

Sie sehen, auch nach dem Bundesratsentscheid vom letzten Mittwoch liegt noch viel Arbeit vor uns, damit wir im Oktober mit möglichst vielen Zuschauern, aber auch einem möglichst guten Schutzkonzept, in die Saison starten können.