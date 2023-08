HC Bozen sichert die Dienste eines Ex-DEL Spielers

Artikel anhören Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia teilt offiziell mit, den kanadischen Angreifer Lucas Lessio für die Saison 2023/24 unter Vertrag genommen...

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia teilt offiziell mit, den kanadischen Angreifer Lucas Lessio für die Saison 2023/24 unter Vertrag genommen zu haben.

Der Flügelstürmer übersiedelt daher nach einer Saison in Klagenfurt nach Südtirol, nachdem er im Laufe seiner Karriere in den besten Ligen der Welt, unter anderem in der NHL und KHL, im Einsatz war.

Mit Lessio (185 cm x 92 kg) hat der Verein einen Stürmer verpflichtet, der Garant für viele Punkte ist, über einen ausgeprägten Torinstinkt verfügt und jede Menge internationale Erfahrung hat.

Die Karriere

Der 30-jährige, gebürtig aus Maple (Ontario) machte bereits bei den Junioren auf sich aufmerksam, und wurde bereits 2011 von den Phoenix Coyotes in der zweiten Runde als 56. Wahl gedraftet. Sein Traum von der NHL wurde bereits im Jahr 2013 zur Realität: er kam drei Mal in Phoenix zum Einsatz, verbrachte jedoch den Großteil der Saison in der AHL im Trikot des Farmteams, den Portland Pirates, wo er 54 Punkte aus 69 Spielen (29+25) sammelte und bester Scorer seines Teams war. Im Folgejahr kam er bei den Arizona Coyotes zum Einsatz und erzielte dabei seine ersten beiden Treffer in der höchsten Liga der Welt. Im anschließenden Jahr wechselte er nach Montreal (im Tausch gegen Christian Thomas, der heuer sein Mannschaftskamerad ist), und spielte abermals in der AHL im Trikot der Springfield Falcons und der St. John’s IceCaps (zusammen mit Angelo Miceli): insgesamt brachte es der Stürmer in seiner Karriere in Nordamerika auf 41 Einsätze in der NHL (7 Punkte, 3+4) und 173 in der AHL (113 Punkte, 55+58).

2016 übersiedelte er über den großen Teich zuerst in die KHL zu Medvescak Zagreb und beendete die Saison in Schweden bei Örebro. Er verblieb auch im Jahr danach in der KHL, wo er zwischen Dinamo Riga und Kunlun Red Stars wechselte. In 82 Spielen in der höchsten europäischen Liga erzielte er 20 Treffer und 14 Assist. In der Saison 2018/19 war er zuerst in Finnland bei IFK Helsinki (7 Tore und 5 Assist in 21 Einsätzen) unter Vertrag, wo in der Champions Hockey League auch Bozen einer der Gegner war, und anschließend in der Tschechischen Republik im Trikot von Mountfield HK (3 Tore und 3 Assist bei 15 Einsätzen). Von 2019 bis 2022 spielte er in der DEL im Trikot der Grizzlys Wolfsburg und Krefeld Pinguine: dort kam er 112-mal zum Einsatz und erzielte dabei 43 Treffer und 30 Assist. Die soeben zu Ende gegangene Saison verbrachte er im Trikot des KAC, es war seine erste in der ICEHL: Lessio war mit 14 Toren und 14 Assist in der Regular Season und weiteren 4+4 in 10 Playoff-Spielen einer der besten Spieler der Kärntner.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei den Foxes und warte hart darauf, dass die Saison beginnt“, erklärt Lessio. „Als Gegner im letzten Jahr habe ich Bozen als ein starkes und gut gecoachtes Team kennengelernt: für mich waren es die härtesten Spiele. Auch die Begeisterung der Fans für diesen Traditionsverein hat mich positiv überrascht: der HCB hat eine siegreiche Mentalität und ich will dazu beitragen, einen weiteren Pokal nach Bozen zu holen. Für mich ist es wegen meiner italienischen Abstammung etwas Besonderes, hier zu spielen: meine Großeltern sind nämlich alle in Italien geboren und dann nach Kanada ausgewandert, daher war die italienische Kultur schon immer ein Teil meines Lebens. Ich kann es kaum erwarten, Teil der Stadt und der Mannschaft zu sein, die Sprache und die italienische Kultur zu erlernen und natürlich, um den Titel zu kämpfen“.

