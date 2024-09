HC Bozen als TabellenfÃ¼hrer am zweiten Wochenende der ICE Hockey League

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia hat einen nahezu perfekten Saisonstart hingelegt und das erste Wochenende der ICE Hockey League, dank Heimsiegen gegen...

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia hat einen nahezu perfekten Saisonstart hingelegt und das erste Wochenende der ICE Hockey League, dank Heimsiegen gegen Linz und den HC Pustertal, mit voller Punktzahl abgeschlossen.

Zehn erzielte Tore und nur zwei Gegentore zeugen von einem Bozen, das sofort seinen Siegeshunger zeigen will – ähnlich wie in den Jahren 2013, 2018, 2020, 2021 und 2022, in denen die Weiß-Roten ebenfalls mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Siegen gestartet waren.

Die Saison hat jedoch gerade erst begonnen, und es gilt, das richtige Gleichgewicht zu finden, sowie viele Faktoren zu optimieren. Am kommenden Wochenende trifft Bozen zunächst zuhause auf die Pioneers Vorarlberg (Freitag, 19.45 Uhr) und spielt dann auswärts zum ersten Mal in dieser Saison gegen die spusu Vienna Capitals (Sonntag, 17.30 Uhr).

Die Pioneers Vorarlberg

Im Rahmen des ersten Alperia Day der Saison werden die Pioneers Vorarlberg am Freitagabend in der Sparkasse Arena zu Gast sein. Die Mannschaft aus Feldkirch, die letztes Jahr überraschend das Viertelfinale der Playoffs erreichte und dem KAC schwer zu schaffen machte, startete mit einer Niederlage gegen Innsbruck und einem Heimsieg gegen Fehervar in die Saison. Besonders auffällig waren dabei die Neuzugänge, die alle fünf Tore erzielten: Passolt, Gilmour, Lundegard, Friend und Keefer. Die Pioneers, weiterhin unter der Leitung von Coach Dylan Stanley, haben einen Großteil des österreichischen Kerns behalten, während sie den Kader der Ausländer mit Spielern aus den nordamerikanischen Ligen auffrischten. In den letzten Jahren waren die Vorarlberger stets ein unangenehmer Gegner für die Foxes, die letztes Jahr nur eines der vier direkten Duelle gewinnen konnten.

Tickets für das Spiel sind online unter https://www.midaticket.it/eventi/hockey-club-bolzano erhältlich. Der Vorverkauf findet wie folgt statt:

– Donnerstag, 26. September, von 16.00 bis 18.30 Uhr im Büro

– Freitag, 27. September, von 13.00 bis 14.30 Uhr und ab 17.45 Uhr an den Kassen

Die spusu Vienna Capitals

Nach einer Saison zum Vergessen, in der sie die Playoffs verpassten, starteten die Wiener mit einer knappen Heimniederlage gegen Graz (1:2) und einem wichtigen Sieg in der Stadthalle Villach. Das Team aus der Hauptstadt scheint jedoch gut aufgestellt zu sein, um wieder an die Spitze zurückzukehren: im Sommer verabschiedeten sie sich von 14 Spielern, neun neue kamen hinzu, und als Trainer wurde der Kanadier Gerry Fleming verpflichtet, der zuletzt Erfahrungen in der DEL und NLA sammelte. Bevor sie auf die Foxes treffen, spielen die Capitals am Freitagabend auswärts gegen die Black Wings Linz.

Der Kader

Trainer Glen Hanlon und Co-Trainer Fabio Armani werden auf dieselbe Aufstellung wie am vergangenen Wochenende zurückgreifen können, da die Langzeitverletzten Miglioranzi und Halmo (letzterer wird zudem am Freitag das letzte seiner drei Spiele Sperre aus der letzten Saison absitzen) weiterhin ausfallen. Für das Spiel am Freitag könnte Gianluca Vallini im Tor stehen, die Entscheidung wird jedoch erst nach dem morgendlichen Pregame-Training getroffen.

In den ersten beiden Spielen gab es, wie bereits erwähnt, viele positive Signale: Das Powerplay funktionierte zu 50%, das Penalty Killing war makellos (100%), und viele Spieler konnte punkten. Insgesamt, haben 16 von 19 Feldspielern mindestens einen Punkt gesammelt, angeführt von Brad McClure, der die interne Scorerliste mit 2 Toren und 2 Assists anführt.