HC Ambri mit Betriebsverlust 2020/21 von CHF 400’000 – HCAP nach Covid-FÃ¤llen in vorsorglicher QuarantÃ¤ne

Ambrì. (PM HCAP) Die ordentliche Generalversammlung (GV) 2021 des HC Ambrì-Piotta SA ist heute in Anwesenheit von 239’652 Aktien von insgesamt 358’610 Aktien und unter Einhaltung der COVID-19-Sicherheitsbestimmungen abgehalten worden.

Sie ist statutenkonform durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 26. November 2021 einberufen worden. Dabei ist die vom Verwaltungsrat vorgelegte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020/2021 von der GV genehmigt worden. Die Revigroup SA, Lugano, hat die Jahresrechnung vorgängig revidiert und der GV Entlastung des Verwaltungsrats beantragt.

Begrenzte Verluste dank Bemühungen aller Beteiligten

Die Saison 2020/2021 ist durch die Pandemie stark geprägt worden. Während fünf Spielen blieb die Zahl der Sitzplätze reduziert. Anschliessend wurde die Valascia für die Zuschauer gar vollständig geschlossen. Im abgelaufenen Jahr weist der Hockey Club Ambrì-Piotta einen Betriebsverlust von CHF 400’000 aus. Es handelt sich um einen begrenzten Verlust, welcher nur aufgrund von enormen kollektiven Anstrengungen zustande gekommen ist. So haben zum einen Direktion und Spieler auf einen Teil des Gehalts verzichtet. Zum andern haben wir vom Bund Beihilfen erhalten, die er uns für 2/3 der entgangenen Einnahmen aufgrund des Verkaufs der Eintritts- und Saisonkarten 2018/19 gewährt hat. Allerdings sind diese Beihilfen an Bedingungen geknüpft, welche rigoros eingehalten werden müssen. Bspw. bleiben die Lohnkosten der ersten Mannschaft für die kommenden 5 Jahre begrenzt. Erwähnt werden muss auch die grosszügige Geste von Fans und Sponsoren, welche auf die Rückerstattung von Dauerkarten oder nicht in Anspruch genommenen Leistungen verzichtet haben.

Im Detail weist die Jahresrechnung 2020/21 einen Ertrag von CHF 11’349’871 und einen Aufwand von CHF 10’799’960 aus. Daraus resultiert ein Bruttoergebnis von CHF 549’911. Davon in Abzug gebracht werden müssen der Finanzaufwandüberschuss von rund CHF 900’000 sowie Steuern und Eventualverbindlichkeiten aus den Vorjahren. Insgesamt resultiert ein Betriebsverlust von CHF 393’230.

Gute Aussichten dank neuer Gotthard-Arena, aber…

Der Verwaltungsrat blickt hoffnungsvoll in die Zukunft – nicht zuletzt dank der neuen Gotthard-Arena. Sie stösst bei unseren Fans auf grosse Begeisterung. 4’639 Dauerkarten sind verkauft worden, was einen neuen Rekord bedeutet. Gleichzeitig weist VR-Präsident Filippo Lombardi darauf hin, dass die gesamte HCAP-Gruppe Bundesdarlehen in der Höhe von insgesamt CHF 5 Mio. beantragt und erhalten hat, davon 4,4 Mio. allein für die Hockey Club Ambrì-Piotta SA. Dieser Betrag muss in den nächsten 8-10 Jahren zurückbezahlt werden. Dadurch werden die künftigen finanziellen Möglichkeiten des Vereins stark eingeschränkt. Die vor drei Jahren begonnene Umstrukturierung und finanzielle Erholung geht weiter. Unabhängig von der neuen Struktur erfordert sie noch längere Zeit ein Höchstmass an Aufmerksamkeit bei der Generierung der Einnahmen und der Kosteneindämmung.

Beschlüsse der Generalversammlung

Die GV genehmigt einstimmig die Jahresrechnung 2020/21 und entlastet den Verwaltungsrat. Dieser besteht aus Präsident Filippo Lombardi und Vizepräsident Massimo Frigerio, sowie den Mitgliedern Reto Sormani, Silvano Leoni, Raphael Krucker, Heinz Haller und Hubert Christen. Die Revigroup SA, Lugano, ist als Revisionsstelle wiedergewählt.

Neue Kapitalerhöhung

Die ausserordentliche Hauptversammlung, die unmittelbar im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung durchgeführt worden ist, hat eine neue Kapitalerhöhung beschlossen, die in Form eines öffentlichen Notariatsakts erfolgen wird. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, innerhalb von zwei Jahren, d.h. bis zum 18. Dezember 2023, das Aktienkapital (auch durch Teilerhöhungen) um höchstens CHF 2’356’250 (zuzüglich eines Agios von 200% wie bei früheren Erhöhungen) aufzustocken durch Ausgabe von höchstens 75’000 neuen Namenaktien Typ A mit einem Nennwert von CHF 6. 25, ausgegeben zu einem Preis von CHF 18.75, sowie 57’000 Namenaktien Typ B mit einem Nennwert von CHF 12.50, ausgegeben zu einem Preis von CHF 37.50, und 47’000 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 25, ausgegeben zu einem Preis von CHF 75

Verschiedene positive Covid-19-Fälle: HCAP in vorsorglicher Quarantäne

Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt bekannt, dass in der ersten Mannschaft mehrere positive Fälle von Coronavirus festgestellt wurden. Der Kantonsarzt hat dem Team und dem Staff eine vorsorgliche Quarantäne auferlegt, während auf die Ergebnisse gewartet wird, die bis morgen Abend eintreffen und Aufschluss über die Virusvariante geben sollen.

Sowohl die Führung der National League als auch das Organisationskomitee des Spengler Cups sind über die Situation informiert und werden ständig auf dem Laufenden gehalten. Für morgen Nachmittag ist ein Info-Meeting mit beiden Parteien geplant, um über die nächsten Schritte zu entscheiden.