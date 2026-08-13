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Hawks verabschieden Benedikt Böhm

13. August 20261 Mins read114
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Benedikt Böhm - © Alwin Zwibel
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Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks verabschieden Benedikt Böhm.

Der 30-jährige Stürmer wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Habichte auflaufen. In fünf Spielzeiten trug Böhm das Trikot der Dreiflüssestädter und absolvierte dabei 73 Partien. Immer wieder wurde er in dieser Zeit von Verletzungen zurückgeworfen: In der Saison 2025/26 kam er lediglich auf fünf Einsätze, in den vergangenen beiden Spielzeiten insgesamt auf 20 Spiele. Mit seinem Einsatz auf dem Eis und seinem sympathischen Aufreten abseits davon spielte sich Böhm in die Herzen der Fans und Zuschauer.

Benedikt Böhm ist menschlich wie sportlich ein sehr geschätzter Spieler. Leider hae Bene in den vergangenen Jahren immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Umso bedauerlicher ist es, dass er sein Potenzial dadurch nicht dauerhaft ausschöpfen konnte. Hinzu kommt, dass Benedikt auch beruflich stark eingebunden ist. Wir möchten nun einem jungen Spieler die Möglichkeit geben, in der Oberliga Fuß zu fassen. Solche Entscheidungen fallen uns alles andere als leicht. Wir bedanken uns ausdrücklich bei Benedikt für seinen Einsatz im Trikot der Black Hawks und wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste – vor allem Gesundheit“, erklärt der sportliche Leiter Tom Horschel. -czo

Seine Karriere in Zahlen

Source: Benedikt Böhm @ Elite Prospects

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