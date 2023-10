Hauptsponsor bekennt sich klar zur DEG

Artikel anhören Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG freut sich in einem überaus wichtigen Bereich über Planungssicherheit: Hauptsponsor VÖLKEL Threading Solutions bleibt für gleich...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG freut sich in einem überaus wichtigen Bereich über Planungssicherheit: Hauptsponsor VÖLKEL Threading Solutions bleibt für gleich zwei weitere Jahre wichtigster Partner der Rot-Gelben.

Die Zusammenarbeit ist demnach bis mindestens 2025 ausgelegt. Der Gewindewerkzeug-Spezialist aus Remscheid wird dann als Sponsor elf Jahre eng und treu an der Seite der DEG stehen. Eine tolle Partnerschaft!

Das Unternehmen ist weiterhin sehr präsent auf der Brust des Auswärts- sowie des Warm-Up-Trikots und darüber hinaus auch auf einer Untereisfläche und auf Banden im PSD BANK DOME gut sichtbar vertreten.

Daniel Völkel, Geschäftsführer VÖLKEL Threading Solutions: „Die emotionale Verbundenheit unserer Familie und auch unseres Unternehmens zur DEG besteht schon seit Jahrzehnten. Wir leben und lieben Eishockey und die DEG. Mit der Vertragsverlängerung von Völkel Threading Solutions wollen wir ein weiteres positives Signal senden. Wir freuen uns, wenn sich auch andere Partner und Sponsoren anschließen. Es gibt bei der DEG noch in vielen Bereichen Verbesserungs- und Optimierungspotenzial. Aber der Club ist auf einem guten Weg – und der ist noch nicht zu Ende!“

Frederik Wecker, Manager Partnership & Sales: „Die Familie Völkel und insbesondere Daniel Völkel verfolgen den Weg der DEG mit Begeisterung und Engagement, aber eben auch mit kritischem Blick und Sachverstand. Das ist auf mehreren Ebenen eine tolle Unterstützung und die Vertragsverlängerung um zwei Jahre ein starkes Bekenntnis. Danke an die Familie Völkel, Daniel Völkel und VÖLKEL Threading Solutions!“

Über VÖLKEL Threading Solutions

Die offizielle Unterstützung der DEG durch die Familie Völkel begann nach dem Ausstieg der Metro im Jahr 2012, als man ein „Retter-Paket“ erwarb. Das Engagement basierte auf einer langen Vorgeschichte, denn die Völkels sind echte DEG-Fans. Daniel Völkel war in jungen Jahren bereits Mitglied des DEG Fanclubs Süd. Die gesamte Familie verfolgt seit vielen Jahren mit Leidenschaft die Spiele des achtmaligen Deutschen Meisters.

Das Unternehmen VÖLKEL mit Sitz in Remscheid im Bergischen Land ist 1990 aus dem Zusammenschluss der 1915 gegründeten Tom Carrington & Co. Ltd. und der 1980 gegründeten Völkel KG entstanden. Hauptgesellschafter sind die Familien Völkel (Remscheid) und Carrington (Birmingham). Basierend auf der Erfahrung von 100 Jahren Gewindebohrerfertigung hat sich VÖLKEL zu einem der weltweit führenden Anbieter von ab Lager verfügbaren Standardgewindeschneidwerkzeugen entwickelt.

Die Konzentration auf das Spezialgebiet Gewindewerkzeuge, eine gleichbleibend hohe Industriequalität und eine Lieferbereitschaft, die weltweit Maßstäbe setzt, sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren. Der gesamte weltweite Vertrieb ist ausschließlich über das zentrale Lager in Remscheid organisiert. So können die Qualität der Ware – und was nicht weniger wichtig ist – die Qualität der Belieferung sichergestellt werden. Mehr als 12.000 unterschiedliche Produkte rund ums Gewindeschneiden sind ab Lager verfügbar – in jeder Form und Größe. Nahezu alle internationalen Gewindenormen werden bevorratet.

