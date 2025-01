Hauptsache: Derbysieg! Haie gewinnen das nächste Spektakel gegen DEG: Kölns Mo Müller lobt: „Die Qualität war, die Nerven zu bewahren!“

Bonn. (PM MagentaSport) 6:3, 5:1 und nun 7:4! Das Rheinderby zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG hat in dieser Saison eine eingebaute Torgarantie.

Zum 3. Mal triumphieren die Haie – trotz 1:3- und 3:4-Rückstands. „Das sind für die Fans die wichtigsten Spiele. Du hast im Derby die perfekte Chance, die letzten Spiele vergessen zu machen”, sagt Kölns Justin Schütz angesichts der 3 Niederlagen zuvor. Kölns Moritz Müller über die Derby-Qualität seines Teams: „Die Qualität war, die Nerven zu bewahren – 3 Spiele in Folge verloren und dann geht man mit 1:3 in die Drittelpause. Knackpunk: das 3:3!

Einen Playoff-Appetizer erleben die Fans in Frankfurt. Die Löwen gewinnen im direkten Duell um den Einzug in die 1. Playoff-Runde gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 2:1 in der Overtime. Damit liegen sie nur noch 2 Punkte hinter dem “magischen” 10. Platz, den die Ice Tigers belegen. Frankfurts Julian Naprawnik stimmt schon mal ein: „Ich glaube schon, dass es ein Vorgeschmack war, wie die Playoffs dieses Jahr aussehen werden. Es war von Anfang an ein hartes, schnelles Spiel. Playoff-Hockey.”

Mannheim verliert wieder zu Hause gegen Wolfsburg, Augsburg ebenfalls – Letzter und muss am Sonntag ausgerechnet gegen Spitzenreiter Ingolstadt mal wieder dringend punkten (live ab 16.15 Uhr).

Düsseldorfer EG – Kölner Haie 4:7

Die Haie liegen nach 3 Niederlagen in Folge auch im Derby zurück: Erst 1:3, dann 3:4. Doch dann dreht Köln auf und entscheidet auch das 3. rheinische Duell in dieser Saison für sich. Die DEG verharrt auf dem vorletzten Platz, die Haie zementieren Rang 6.

Die Haie sind auf dem besten Weg, in dieser Saison jedes Derby gegen die DEG zu gewinnen. Justin Schütz dazu: “Das sind für die Fans die wichtigsten Spiele. Wir als Mannschaft mit 3 Niederlagen in Folge wollen sowieso hier gewinnen. Du hast im Derby die perfekte Chance, das wieder gutzumachen, die letzten Spiele vergessen zu machen. (…) Da tut so ein Sieg natürlich doppelt gut.”

Kölns Moritz Müller über die Derby-Qualität seines Teams: “Die Qualität war, die Nerven zu bewahren – 3 Spiele in Folge verloren und dann geht man mit 1:3 in die Drittelpause. Wenn wir schlecht gespielt hätten, hätten wir es angesprochen. So war es aber nicht. Wir haben dran geglaubt und am Ende auch verdient gewonnen.”

Düsseldorfs Bennet Roßmy sieht den Doppelschlag im 2. Drittel zum 2:3 und 3:3 als Knackpunkt: “Das ist natürlich bitter. Wir gehen mit einem 3:1 ins 2. Drittel, dann setzen wir direkt 2 Minuten aus. Das darf nicht passieren, dass wir sie zurückkommen lassen. Da müssen wir unser Spiel spielen, direkt 120 Prozent geben und das Ding nach Hause fahren.”

Löwen Frankfurt – Nürnberg Ice Tigers 2:1 (OT)

Die Löwen holen im direkten Kampf um den Einzug in die 1. Playoff-Runde wichtige 2 Punkte. Chris Wilkie gelingt in der Overtime das entscheidende 2:1. Frankfurt verkürzt den Rückstand auf den “magischen” 10. Platz auf 2 Punkte. Dort stehen noch die Nürnberg Ice Tigers.

Julian Naprawanik, Torschütze zum 1:1 für Frankfurt: „Ich glaube schon, dass es ein Vorgeschmack war, wie die Playoffs dieses Jahr aussehen werden. Es war von Anfang an ein hartes, schnelles Spiel. Playoff-Hockey.“

Niklas Treutle, Torhüter Nürnberg: „Es hat Spaß gemacht. Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Man hat gemerkt, was das Spiel bedeutet. Im 3. Drittel waren beide Mannschaften eher passiv. Das ist natürlich ärgerlich, weil wir den Sieg holen wollten.“

Straubing Tigers – ERC Ingolstadt 1:4

Der Spitzenreiter marschiert weiter, feiert den 6. Sieg in Folge. Nach 2 Toren im Powerplay dreht der ERC vor allem im Schlussdrittel auf und gewinnt bei den heimstarken Tigers. Ingolstadt baut damit den Vorsprung auf die Eisbären Berlin auf 8 Punkte aus.

Adler Mannheim – Grizzlys Wolfsburg 3:4 (OT)

Nach dem 1. Drittel führt Mannheim noch mit 2:1, liegt dann aber 2:3 hinten. Neuzugang Austin Ortega rettet die Adler zwar noch in die Overtime, doch dort schlägt Matt White schon nach 13 Sekunden zu. Mannheim bleibt damit Vierter.

Augsburger Panther – Schwenninger Wild Wings 2:4

Die Panther bleiben Letzter und haben weiterhin 4 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Die Heimpartie gegen die Wild Wings geht schnell nach hinten los, 0:3 steht es nach 2 Dritteln. Im letzten Abschnitt verkürzt Augsburg zwar auf 2:3, kann die 3. Pleite in Serie aber nicht mehr verhindern.

