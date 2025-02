Hauptrundenendspurt fÃ¼r das Freiburger Wolfsrudel

Freiburg. (PM EHCF) Das Warten hat ein Ende! Nach dem spannenden Penaltykrimi in Landshut und dem damit verbundenen mehr als verdienten Punktgewinn konnten die Wölfe rund um Neu-Cheftrainer Martin Stoulkal vor heimischem Publikum am Sonntag im Duell mit den Eisbären Regensburg einen langersehnten Heimsieg feiern.

Mit dem Erfolgserlebnis im Rücken stehen die Wölfe mit noch vier zu absolvierenden Partien vor den nächsten wichtigen Duellen.

Heimspiel: Trotz Streik in die Halle!

Für alle Wölfe-Fans bieten die Wölfe bedingt durch den Streik im ÖPNV am Freitag exklusiv einen Shuttle-Bus an. Der Bus fährt am Freitag um 18:00 Uhr und 18:45 Uhr direkt vom Busbahnhof (Bussteig 3) am Hauptbahnhof an die Echte Helden Arena sowie ca. 30 Minuten nach Spielende von der Eishalle an den Bahnhof zurück – die Fahrten sind für unsere Fans selbstverständlich kostenlos. Zutritt nur nach Verfügbarkeit und mit gültiger Eintrittskarte oder einem Fanartikel des EHC Freiburg.

Sportlich erwarten die Wölfe am Freitagabend um 19:30 Uhr dann die Starbulls Rosenheim in der Echte Helden Arena. Dank konstanter und abgeklärter Leistungen konnten sich die Rosenheimer am oberen Tabellendrittel festsetzen. Mit einem herausragenden Torhüter und einer treffsicheren Sturmformation rund um die Importspieler C.J. Stretch, Charlie Sarault und Shane Hanna werden die Starbulls den Wölfen alles abverlangen. Im bisherigen Saisonverlauf konnte das Team von EHC-Kapitän Shawn O’Donnell nur bei der knappen Overtime-Niederlage im Dezember Zählbares gegen die Oberbayern holen. Im letzten Hauptrundenduell der beiden Teams soll sich das selbstverständlich ändern.

Zu Gast in der sächsischen Landeshauptstadt

Das vorletzte Auswärtsspiel schickt die Wölfe am Sonntag noch einmal auf eine lange Reise. Bereits um 17 Uhr misst sich der EHC Freiburg auf dem Eis der Dresdner JOYNEXT Arena mit den dort ansässigen Eislöwen. Der aktuelle Tabellenführer spielt eine überragende Hauptrunde und unterstreicht damit seine Ansprüche und die Favoritenrolle auf ganzer Linie. Nach zuletzt zwei ungewöhnlichen Niederlagen am vergangenen Wochenende wollen die Sachsen mit Sicherheit noch einmal alles für die beste Ausgangslage in den Playoffs tun. Ebenso wie der EHC Freiburg wurden auch die Dresdner Eislöwen zum Ende der Transferfrist am Samstag noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv. Mit dem Ex-Teamkollegen von Wölfe-Neuzugang Brady Gilmour wollen die Dresdner noch einmal für weitere Stabilität und Absicherung in der Defensivabteilung sorgen.

Tickets, Vorverkauf und Livestream

Tickets gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, der Abendkasse und am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr im Vorverkauf direkt an der Echte Helden Arena. Übertragen werden alle Wölfe-Spiele über die Plattform „SportdeutschlandTV“.

