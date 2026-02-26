Hauptrundenabschluss im Tigerkäfig gegen Deggendorf

Bayreuth. (PM Tigers) Am Freitag endet für die onesto Tigers Bayreuth die Hauptrunde der Oberliga Süd mit einem besonderen Duell: Um 20 Uhr empfängt man im heimischen Tigerkäfig mit dem Deggendorfer SC den Meister der Hauptrunde.

Im direkten Duell mit den Memmingen Indians konnten sich die Niederbayern am vergangenen Sonntag den Süd-Titel und die optimale Ausgangsposition für die anstehenden Playoffs um die Oberliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die DEL2 sichern. Zweitbeste Offensive, zweitbestes Powerplay, zweitbestes Penaltykilling, Dritter in Sachen Effektivität vor dem Tor – unterm Strich aber das beste Paket, das von den beiden überragenden Scorern der Liga angeführt wird: Dylan Jackson (52 Tore + 53 Vorlagen) rangiert knapp vor seinem Zwillingsbruder Ty (38 + 65), ihnen folgt mit Harrison Roy (34 + 43) der dritte Kontingentspieler im Team von Coach Casey Fratkin. Punktbester Verteidiger im Team ist Brett Humberstone (7 + 25). Seit Jahresbeginn hat der DSC nur vier Niederlagen hinnehmen müssen, von bisher 51 Saisonspielen verlor man nur 9 – den onesto Tigers sind dagegen seit Jahresbeginn nur vier Siege gelungen.

Kurz vor dem Jahreswechsel zeigten die Tigers im Heimspiel gegen den DSC eine ihrer besten Saisonleistungen und rangen dem klaren Favoriten einen Punkt ab. Und dieser eine Punkt kann zum Saisonfinale noch ganz wichtig werden: Am letzten Spieltag sind die Plätze 1-6 in der Oberliga Süd fix vergeben – dahinter tobt der Kampf um die Pre-Playoffs. Hier ringen insgesamt 6 Teams um die 4 Plätze. Die besten Chancen haben dabei die Black Hawks aus Passau (59 Punkte), danach folgen die Tigers (57), Höchstadt und Füssen (beide 56) sowie der SC Riessersee und Stuttgart (beide 54). Es kommt am letzten Spieltag zu keinem direkten Duell, in allen Stadien wird man wohl einen Blick zu den anderen Spielorten werfen.

Durch diese sehr enge Tabellenkonstellation sind für die onesto Tigers verschiedene Konstellationen möglich: Holt man einen Sieg oder zumindest einen Punkt gegen Deggendorf, ist man sicher in den Pre-Playoffs, bei einer Niederlage nach 60 Minuten ist man abhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz, hier droht das direkte Saisonende.

Schafft man den Einzug in die Pre-Playoffs, beginnen diese direkt am Sonntag. In der Best-of-Three-Serie sind die weiteren Termine dann Dienstag, 03. März und bei Bedarf Freitag, 06. März. Auch hier gilt aufgrund der Ausgangslage: Sowohl eine Serie mit Heimrecht – beginnend mit einem Heimspiel direkt am Sonntag – als auch ein Start auf fremdem Eis und einem daraus resultierenden Heimspiel am Dienstag sind möglich. Hier informieren wir zeitnah auf den üblichen Kanälen.

Zum Hauptrundenabschluss wird man ohne die Langzeitverletzten Habeck und Barber, sowie ohne Meier, Arendas, Leask und Nedved antreten müssen. Vom EHC Bayreuth stoßen Boulanger, Boßler und Dünkel zur Mannschaft, um diese zu unterstützen.