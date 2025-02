Hauptrunden-Finale in der DEL2 fÃ¼r die EislÃ¶wen

Dresden. (PM Eislöwen) Am Freitagabend steigt das letzte Heimspiel der DEL2-Hauptrunde.

Zum SRD-Gameday treffen die Dresdner Eislöwen auf die Ravensburg Towerstars. Spielbeginn ist 19:30 Uhr. Zum Abschluss der Hauptrunde geht es für die Eislöwen am Sonntag zum EV Landshut.

Pünktlich vor dem Abschlusswochenende in der DEL2 haben die Eislöwen ihre Krankheitswelle überstanden. In dieser Trainingswoche sind fast alle Spieler aufs Eis zurückgekehrt. Das freute nicht nur Cheftrainer Niklas Sundblad, sondern auch Neuzugang Jacob Friend: „Als ich nach Dresden gekommen bin, war die halbe Mannschaft krank. Deshalb freut es mich, dass ich die Jungs in dieser Woche richtig kennenlernen konnte. Ich bin mit offenen Armen von allen empfangen worden und freue mich jetzt auf mein erstes Heimspiel für die Eislöwen“, so der Neuzugang.

Drei Punkte im letzten Heimspiel der Hauptrunde sind das klare Ziel der Mannschaft von Cheftrainer Niklas Sundblad, der den Kampf um Platz Eins, trotz der zuletzt vier Niederlagen in Folge, noch nicht aufgegeben hat: „Ravensburg ist eine Top Vier Mannschaft, hat in den letzten Wochen richtig gut gespielt. Wir wollen aber ein Zeichen setzen und zeigen wie gut wir sind. Wir brauchen noch einmal gute Ergebnisse, um mit einem guten Gefühl in die Playoffs zu gehen.“

Präsentiert wird das Heimspiel gegen Ravensburg von der Stadtreinigung Dresden, die wieder bunte Aktionen rund um das Spiel plant. Die Arenatüren und die Abendkasse mit den letzten Resttickets öffnen 18:00 Uhr. Spielbeginn ist 19:30 Uhr. Es wird mit einer ausverkauften JOYNEXT Arena gerechnet.

Sonntag wird die Hauptrunde abgerundet, wenn die Eislöwen beim EV Landshut zu Gast sind. Gespielt wird dort um 17:00 Uhr. Das Spiel in Landshut wird per Public Viewing live in der Sportsbar Ostra übertragen.

