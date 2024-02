Hauptrunden-Aus fÃ¼r MÃ¼nchens StÃ¼rmer Ben Smith

München. (PM Red Bulls) Der deutsche Eishockeymeister EHC Red Bull München muss die wichtige Schlussphase der DEL-Hauptrunde ohne seinen Stürmer Ben Smith bestreiten. Der...

Der 35-Jährige hat sich eine Unterkörperverletzung zugezogen und steht Trainer Toni Söderholm mindestens in den drei noch ausstehenden Hauptrunden-Partien gegen Iserlohn, Berlin und Augsburg nicht zur Verfügung.

Neben Smith fehlen den Münchnern auch weiterhin die beiden Verteidiger Adam Almquist und Dominik Bittner. Almquist hatte sich im Spiel gegen Berlin am 14. Januar eine Unterkörperverletzung zugezogen und strebt sein Comeback spätestens zu den Playoffs an. Bittner wird aufgrund einer Oberkörperverletzung in dieser Saison kein Spiel mehr für die Red Bulls absolvieren.