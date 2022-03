Hauptrunde der PENNY DEL endet am 03. April / Playoffs starten ab dem 05. April / Titelentscheidung spÃ¤testens am 08. Mai 2022

Neuss. (PM DEL) Vor dem Start der Playoffs hat die Ligagesellschaft die vorläufigen Termine für die K.o.- Runden festgelegt. Demnach starten die Playoffs unter...

Neuss. (PM DEL) Vor dem Start der Playoffs hat die Ligagesellschaft die vorläufigen Termine für die K.o.- Runden festgelegt.

Demnach starten die Playoffs unter dem Hashtag #aufindenmai am 05. April mit der ersten Playoff-Runde und enden spätestens am 08. Mai mit der Entscheidung um den Titel in einem möglichen fünften Finalspiel.

MagentaSport zeigt alle Partien der Playoffs live und ServusTV überträgt ausgewählte Spiele.

Die Playoff-Termine 2022

Änderungen vorbehaltlich

1. Playoff-Runde (05.-08.) April

05., 07., 08.* April

Viertelfinale (10.-18. April)

10., 12., 14., 16.*, 18.* April

Halbfinale (20.-28. April)

20., 22./23., 24., 26.*, 28.* April

Finale (30. April – 08. Mai)

30. April, 01., 03., 05./06.*, 06./07./08.* Mai

*falls erforderlich

Beim vorzeitigen Ende aller Serien im Viertel- oder Halbfinale ist die Ligagesellschaft berechtigt, die Spiele des Halbfinals bzw. Finals vorzuziehen.

Nachholspiele

Bislang nicht terminierte Spiele können aufgrund des engen Terminplans nur stattfinden, wenn dafür andere Spiele aufgrund mangelnder Spielfähigkeit einer Mannschaft abgesagt werden müssen.